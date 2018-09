Lalín-Deza apuesta por trasladar a la primavera el XXV Rali do Cocido

La segunda edición del Rali do Cocido dentro del Nacional de Asfalto podría celebrarse el próximo mes de junio. La intención de los responsables de la Escudería Lalín-Deza, organizadora del evento deportivo con más afluencia de público de toda la comarca, es poder celebrar las bodas de plata de la prueba en unas fechas donde el buen tiempo pueda estar prácticamente garantizado. Aunque todavía falta por trasladarle a la Real Federación Española de Automovilismo la propuesta, desde la escudería reconocían ayer que todavía queda mucho por pelear para poder hacerse un hueco en plena primavera a tenor de lo apretado del calendario del CERA, y de los imponderables que siempre surgen en una larga e intensa temporada donde los pilotos tienen que viajar por toda la piel de toro, incluido el archipiélago canario.

Aunque ayer se hacía público un pre-calendario por parte de la Federación Gallega de Automovilismo donde el Rali do Cocido aparecía calendado los días 21, 22 y 23 de junio, los responsables de la Escudería Lalín-Deza quisieron poner en cuarentena de momento esas posibles fechas para la celebración de la carrera. Sí apuntaron que encontrar un fin de semana propicio resulta complicado debido a que, por ejemplo, en mayo no podría tener lugar el Rali do Cocido debido a los desplazamientos que tienen que llevar a cabo las distintas unidades a las Islas Afortunadas para correr el Rally Islas Canarias y el Villa de Adeje BP Tenerife, dos citas en las que los equipos necesitan invertir más tiempo del habitual para poder viajar hasta el archipiélago. Además, Lalín-Deza tendrá que pelearse en el mejor sentido de la palabra con el rallye de Córdoba para poder entrar en el mes de junio, un mes apetecido por la prueba califal para evitar precisamente las altas temperaturas que suelen haber en esa parte de Andalucía durante la época estival.

Otro de los escollos que habrá que salvar la próxima temporada en el CERA es el hecho de que la Semana Santa caerá en abril, lo que obligaría al Rali do Cocido a regresar al mes de marzo si no consigue hacerse un hueco en plena primavera. Desde Lalín-Deza se insistió en que todavía es muy pronto para dilucidar las verdaderas opciones de que el Rali do Cocido pudiera festejar sus 25 años de existencia con una prueba del CERA en un mes donde la lluvia y el frío no serían tan protagonistas como suelen serlo durante todos los años. Así las cosas, todo dependerá del visto bueno de la Española para que el Rali do Cocido cambie marzo por junio en su próxima edición.

Gallego de Montaña

En otro orden de cosas, en el pre-calendario de la Gallega filtrado ayer también aparecen dos pruebas más que pertenecen al Campeonato Gallego de Montaña, y que tendrán lugar en Taberiós-Montes. Se trata de las subidas a Cerdedo-Cotobade y A Estrada. Precisamente, hablando del mes de junio, en el documento se coloca la tercera edición de la Subida a Cerdedo-Cotobade en el fin de semana del 22 y 23 de junio, bajo la organización de la Escudería Leicar Sport. Mientras tanto, la Subida á Estrada aparece calendada los días 5 y 6 de octubre con la organización de la Escudería Estradense.

Tanto la cita de Cerdedo-Cotobade como la de A Estrada se enmarcan dentro del autonómico compuesto por un total de ocho pruebas entre los meses de mayo y octubre del próximo año. La única prueba gallega valedera para el campeonato de España de esta especialidad tendrá lugar en Chantada los días 17 y 18 de agosto.

Por último, el III Rally Mix Villa Termal de Cuntis podría ser el encargado de alzar el telón del campeonato gallego de esta modalidad los días 2 y 3 de marzo de 2019, si se ratifica el pre-calendario.