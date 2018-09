Carlos Blanco se impone en el Campeonato Sudamericano

Carlos Blanco ha debutado a lo grande como fisioculturista profesional. El lalinense venció el pasado fin de semana en Asunción dentro de la categoría Open del 44 Campeonato Sudamericano celebrado en Paraguay. De igual forma, su pareja Raquel Arranz también se hizo con el primer puesto dentro de la categoría de Body Fitness. Blanco realizó ayer unas primeras declaraciones tras ganar el campeonato mientras esperaba para subir a un avión que vía Montevideo lo tenía previsto traer a España en las próximas horas. El deportista dezano aseguró que en Paraguay "me trataron como nunca en mi vida porque se nota que en ese país respetan mucho al culturismo". De igual forma, Carlos Blanco indicó haber estado "my cómodo" durante toda la competición, aunque no ocultaba su sorpresa por haber vencido en su primera competición profesional. "Nunca te esperas ganar cuando debutas porque es cierto que no pude tener un mejor estreno".

Cabe recordar que Blanco y Arranz partieron hacia la localidad de Asunción el pasado 29 de agosto. Allí han vivido juntos días intensos, en los que conocieron por primera vez todo lo que rodea a este tipo de competiciones profesionales de nivel internacional dentro del culturismo de más alto nivel. El culturista lalinense reconoció antes de emprender el viaje que esta primera competición les serviría para adentrarse en este nuevo mundo, pero también para ver el nivel de los rivales. Finalmente, parece que el nivel de sus contrincantes no fue suficiente para poder tumbar a una pareja que ya tiene en mente nuevos retos deportivos. El propio Carlos Blanco reconocía ayer que tiene marcado en su calendario dos citas en rojo, una es en Finlandia, el 1 de octubre, y la otra en el Arnold Classic, al que está de nuevo invitado. La competición de Austria está sin embargo en el aire, aunque todo indica que podría afrontarla después de lograr remuneración económica en tierras paraguayas. De todas formas, tanto Blanco como Arranz quieren tomarse ahora un mes de descanso para poder afrontar retos como es también el próximo Mundial que tendrá lugar en Benidorm.

Para poder afrontar todos los retos deportivos que está llevando a cabo esta pareja de deportistas Blanco cuenta con el respaldo de MTX Nutrición, conservas Ribeira Proteína Natural y El Txoko de Denis. Arranz, por su parte, cuenta con el apoyo de Fabiana Nazario Ropa Deportiva y de la andaluza Jessica con los bikinis, además de MTX Nutrición. Los dos confían en poder seguir ampliando sus respectivos curricula deportivos después de haber demostrado en Paraguay que se pueden medir a los mejores del mundo de la especialidad.