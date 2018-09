El Agolada lamenta el "atraco" vivido ante el Noia

El Agolada cayó derrotado el pasado domingo en casa ante el Noia (1-2) con un tanto final de los visitantes de penalti. El entrenador dezano Luis González Pichel, lamentó esa acción señalada por pena máxima, que calificó como un "atraco" a su equipo. "Ellos no hicieron nada para ganar. Marcaron dos goles pero no crearon nada, con un juego muy directo que controlamos bien. Estábamos bien hasta que llegó esa jugada. Es una acción en la que Pablo salta a despejar de cabeza dentro del área. No hay nada de nada", explicó. Pichel lamentó sin embargo que varios de sus jugadores se "fueron del partido" con esta acción. "Tenemos que madurar. Si hay una equivocación debemos aprender a pasar página".