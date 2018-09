El Estradense quiere despejar dudas logrando una victoria ante el Antela

El Estradense debuta hoy ante sus aficionados recibiendo en el Municipal de A Estrada al Antela de Xinzo de Limia. El encuentro que tendrá lugar a partir de las 19.30 horas, enfrenta a dos rivales que saldaron la primera jornada con empate. Los rojillos firmaron un reparto de puntos sin goles en el campo del Unión Grove, aunque no dejaron buenas sensaciones. Todo lo contrario le ocurre a un Antela que empató (3-3) contra el Juvenil Ponteareas. Los de Xinzo de Limia sin embargo comenzaron ganando 3-0 pero cedieron el empate después de quedarse con un jugador menos.

El entrenador del Estradense, Alberto Mariano, destacó este hecho a la hora de analizar a su rival, así como la ventaja de venir con un sistema adquirido. "Estos equipos recién ascendidos son peligrosos en las primeras jornadas porque tienen un bloque hecho de la pasada temporada y un modelo de juego que ya le dio éxito. A estas alturas tienen asumidos una serie de automatismos en los que los demás todavía estamos trabajando", afirmó el técnico compostelano.

Para Alberto Mariano sin embargo, lo más importante es que su equipo encuentre su mejor versión. "Tenemos que mejorar lo que no hicimos bien el otro día. Por el momento venimos de una semana buena de entrenamientos, con mucho ritmo de juego", afirmó. "Es muy importante este partido, no tanto por los puntos en juego, porque todavía queda mucho, sino para la confianza de los chavales. "Estamos aprendiendo y trabajando cosas nuevas y si los resultados no llegan siempre pueden comenzar a surgir dudas", añadió al tiempo que destacó la importancia de realizar un buen papel en casa y ante sus aficionados.

Una vez más, uno de los centros de atención en el equipo estradense estará en las bajas. Los rojillos seguirán sin poder contar con dos piezas importantes, Juanito y Brais Calvo. El media punta, que no llegó a debutar, parece tener dañado el ligamento lateral, lo que lo dejaría fuera de juego un par de meses. Está a la espera sin embargo de una resonancia que dará el diagnóstico definitivo. A ellos se suman Fuentes, por motivos laborales; Mateo, recién llegado de vacaciones, y Borja, lesionado. El resto de jugadores han entrado en la convocatoria, incluidos los futbolistas con ficha en el B Dani y Lexis.