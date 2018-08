Moncho Salgado: "Es muy importante para nosotros recuperar la esencia de este equipo"

El nuevo Lalín iniciará una nueva temporada en Primera Autonómica el domingo visitando el campo del Flavia. Los rojinegros parten como un equipo por descubrir. Tras años deambulando en Primera como un elefante en una chatarrería, el gigante dormido aguarda por un necesario resurgir con remodelado proyecto. Al frente estará el técnico Moncho Salgado, quien tiene el reto de sacar el mayor partido de una plantilla que mezcla jugadores contrastados con juventud.

- ¿Cómo ve la temporada que tienen por delante?

- Ilusionante porque es un proyecto nuevo y eso siempre ayuda a renovar la ilusión.

- ¿Cómo llegan a esta primera jornada?

- Bien. Hicimos una pretemporada trabajando prácticamente desde cero. Físicamente no los forzamos mucho porque tenemos una plantilla muy corta y es necesario cuidarla. A pesar de eso fuimos en progresión y creo que llegamos en buenas condiciones.

- Tuvieron que sumar mucha gente nueva.

- Sí, vinieron además cinco juveniles de la escuela a entrenar con nosotros. Nos ayudaron mucho. A mayores de ellos mantuvimos una base que siguió de la pasada temporada pero llegó gente nueva que hubo que integrar en el grupo y en el estilo de juego que queremos proponer.

- ¿Cuál es ese estilo que le gustaría dar al Lalín?

- Que compitan. Que sepan competir. Técnicamente hay un equipo con muchas posibilidades de crecer pero la gente joven necesita aprender las cosas que nos pueden dar puntos o que nos pueden quitar durante la competición. Eso es algo que irán aprendiendo con partidos.

- Hierba natural o sintético, ¿ya tienen decidido en qué campo jugarán?

- En principio queremos jugar siempre en el de hierba natural. La intención es recuperar la tradición de este club, tanto a nivel deportivo como institucional. Eso pasa también por jugar en el campo de hierba.

- Eso condicionará su forma de jugar. Sabe como se pone el Cortizo en invierno...

- Lo sabemos. Para las condiciones técnicas de este equipo le favorece un terreno de juego en buenas condiciones. En ese sentido nos ayudaría el sintético. Sin embargo y a pesar de eso, es muy importante para nosotros recuperar la esencia de este equipo. Pedimos además colaboración al Concello para que intente mantener el campo en las mejores condiciones posibles.

- ¿Contento con la plantilla que lograron crear?

- Sí, creo que dentro de nuestras posibilidades tenemos una buena plantilla. Hay jugadores que hicieron un esfuerzo tremendo para estar en el Lalín. La plantilla me gusta porque tiene muchas posibilidades de crecer. Es una plantilla joven con mucha capacidad de mejora.

- Tienen sin embargo una mezcla, ya que a esos jóvenes también hay que sumar gente contrastada como Rucho, Richi, Guille... Jugadores con experiencia en categorías superiores.

- Sí, son jugadores que nos dan una cierta garantía. Si no tienes gente que sepa tirar del carro y conozca las diferentes situaciones que se dan en el fútbol lo vas a tener muy complicado. Quisimos que los chavales pudiesen aprender de esta gente con experiencia.

- ¿Les costó convencer a jugadores con más experiencia para que jugasen en el Lalín esta temporada?

- Claro. La herencia que nos quedó no fue la mejor. Muchas veces con palabras bonitas no llega. Les tuvimos que ir demostrando con entrenamientos, día a día, que este proyecto nuevo no era los que antes se intentaron vender. Con hechos la gente fue viendo nuestra ilusión y nuestra forma de trabajar.

- Parece que si se habla del Lalín tiene que ser sí o sí para incluirlo entre los equipos que tienen que pelear por el ascenso. ¿Lo ve así?

- Por la calle todo el mundo me dice que tenemos que ascender pero hay que ser realista. Los ascensos no vienen por casualidad. Los dos últimos que lo hicieron fueron equipos que ya venían quedando segundos o terceros. Sabemos que se puede conseguir. Para eso trabajamos y yo soy un ganador nato. Este año será sin embargo nada fácil este año. No quiero desilusionar a la gente, porque la ilusión siempre irá de la mano de los resultados, pero hay que ser realistas. Debemos pensar que el ascenso no es el único objetivo que debemos buscar este año.

- Parten además en un grupo complicado, con solo un ascenso y una promoción.

- Sí. Es un grupo que desconocía. Aquí hay sin embargo equipos de grandes pueblos en los que el fútbol es el principal deporte. Equipos con grandes presupuestos. Hay muchos luchando por una plaza. Eso es algo bueno para los chavales, porque en caso de ascenso sabes que tienes un buen nivel, pero hace muy complicado poder ascender.