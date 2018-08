Julio Alberto Fernández: "La temporada pasada fue magnífica y en esta queremos mejorarla"

El humilde Piloño puso el listón muy alto la temporada pasada con su tercer puesto. Eso y el hecho de lograr retener a un plantel con muchos quilates lo sitúan como uno de los equipos llamados a pelear en la parte alta. Ese será el reto de Julio Alberto y los suyos. Han sumado una necesaria juventud a un equipo plagado de veteranos. La clave volverá a ser mantener la ilusión de un bloque que, al cien por cien, puede pelear con cualquiera.

- ¿Cómo afronta su equipo esta nueva temporada?

- La afrontamos con la ilusión del buen sabor de boca que nos dejó la anterior, cuando terminamos arriba. Este año arrancamos con un poco más de obligación. Parece que estamos obligados a plantearnos un objetivo un poco más alto. Ya no vale solo el objetivo de estar lo más arriba posible o de salvarse. No se trata de marcanos el objetivo del ascenso pero si de estar cerca y de estar peleando por en los puestos de arriba hasta el final.

- Dejaron sin embargo el listón muy alto.

- Sí pero la trayectoria de este equipo en los últimos años te anima a pensar en hacer algo más ambicioso. Seguimos con la misma plantilla y sumamos gente que nos aportará cosas. Trabajando bien creo que podemos ser un equipo de referencia en la categoría.

- Hace unos meses hablaba de la necesidad mantener la plantilla y sumar gente joven. ¿Lo lograron?

- Creo que sí. Seguimos con casi la totalidad de la plantilla. La única baja con respecto al equipo que terminó el año pasado es Matías. Incorporamos sin embargo a tres chavales salidos de juveniles. Dos vienen de la escuela de Lalín, Sergio y Martín, y otro que viene de los juveniles del Cruces, Manuel. La cuarta incorporación es un veteranos con calidad que nos aportará mucho, Enrique. Estamos contentos con la plantilla que confeccionamos porque logramos lo que queríamos.

- ¿La apuesta futbolística seguirá en la misma línea de la temporada pasada?

- Sí, intentaremos seguir en la misma línea, Aunque sumamos tres jugadores jóvenes seguimos siendo un equipo veterano. Los nuevos nos aportarán frescura y dinamismo, algo que nos faltaba el año pasado, pero a pesar de eso la forma de jugar se mantendrá con respecto al año pasado.

- ¿Habrá que dosificar a los más veteranos?

- Hay que darse cuenta de que es un año más para todos. Hay equipos que con los años van ganando experiencia. A nosotros el paso del tiempo casi nos resta más que nos suma. Sin embargo, no estamos preocupados por eso. Importa más la ilusión que tengas y cómo te responda el cuerpo.

- ¿Y este equipo mantiene la ilusión a pesar de esa veteranía?

- Sí, de eso estoy segurísimo. Parece incluso que a veces los más veteranos son los que más ilusión tienen. Este equipo mantiene la misma ilusión y ambición. Hay gente jugando aquí que hace unos años sería impensable que jugasen en Primera Regional. A pesar de eso y de haber jugando siempre en Tercera y Preferente mantienen la ilusión como el primer día.

- En años anteriores tenían sin embargo problemas para juntar gente para entrenar. ¿Eso lo siguen arrastrando?

- Precisamente llevamos un mes de agosto bastante complicado. Vacaciones, compromisos profesionales, familiares... Tenemos la sensación de que desperdiciamos un poco estas cinco semanas de pretemporada. Tendremos que compensarlo de alguna manera. Con el inicio de temporada esperamos poder cambiar esa dinámica.

- ¿Tiene miedo de empezar un paso por detrás de los demás?

- Tengo gente con pocos entrenamientos y pocos partidos de pretemporada. No pudimos trabajar como deberíamos o como nos hubiese gustado. Eso te genera incertidumbre sobre como vamos estar en las primeras jornadas.

- ¿Cómo ve la categoría, especialmente en esa parte alta en la que esperan pelear?

- Como los últimos años creo que será una categoría muy igualada. Ves otros grupos en los que los de arriba ganan con comodidad a los de abajo pero en este no. Aquí no hay rivales fáciles. Tienes que salir siempre con el cuchillo entre los dientes. Con respecto a los de arriba, creo que hay un claro favorito al as censo por el equipo que hizo, el Sigüeiro. Después creo que hay un grupo amplio que estará al acecho. Ahí estaríamos nosotros, Lalín, Soneira, Dumbría, Flavia, Unión... El abanico es muy amplio. Por historia el favorito debería ser el Lalín, aunque tantos cambios siempre generan incertidumbre.

- A nivel personal, ¿cómo valora este segundo año en el club?

- El listón quedó alto en la primera pero es mejor así. La pasada temporada fue magnífica y esta queremos mejorarla. Personalmente tengo un año más de experiencia y perdí el miedo que siempre tienes cuando empiezas. Lo afrontas de otra manera.