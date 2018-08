Un gol para la historia

El Agolada vivió el pasado domingo una jornada especial. El equipo dezano disputaba el primer partido de su historia en Preferente y lo hacía visitando al Ribadeo. No era un encuentro fácil para los de Pichel. Terminaron perdiendo 2-1 pero dejando la sensación de que pueden pelear contra cualquier rival. Uno de los protagonistas de ese estreno fue su delantero Jemba. El hondureño tuvo una clara oportunidad en la primera parte pero tuvo que esperar a la segunda para marcar el que será para siempre el primer gol del Agolada en esta categoría.

Corría el minuto 55 de la segunda parte cuando el delantero del Agolada Jemba forzó un penalti en el área del Ribadeo. En la primera parte ya se había protestado otro sobre el propio Jemba que el colegido no estimó. Era la oportunidad de colocar las tablas en el marcador y el ariete hondureño asumió la responsabilidad. Marcó. El gol no sirvió para llevarse algún punto del Pepe Barrera pero sin embargo pasará a la historia del Agolada, ya que es el primer tanto de la historia del club dezano en Preferente Autonómica. "Eso ya queda ahí para siempre. Ya entré en libro del Agolada", bromea Jemba, quien ya en serio califica como "muy bonito" el poder quedar ligado a la historia del club. El delantero solo lamentó que ese tanto no sirviese para sumar también los primeros puntos.

"Nuestro debut en Preferente fue una grata sorpresa. Tenemos un equipo muy joven pero dimos batalla. A pesar de la derrota final creo que nos merecimos como mínimo un empate", afirmó el delantero. "Los chavales que vinieron están dando la talla. Este equipo siempre corre y lucha. Creo que si seguimos en la misma línea nos vamos a mantener en la categoría", añadió un jugador que considera, al igual que su entrenador, que el Agolada demostró en Ribadeo que está capacitado para competir con cualquier rival.

Jemba es uno de los pocos jugadores del equipo dezano que cuenta con experiencia en Preferente. "Yo llegué a Galicia para jugar en Preferente con el Lalín y sé el nivel que hay en esta categoría. Somos sin embargo pocos en la plantilla los que jugamos tan arriba. Aitor, Canutas y puede que alguno más. No muchos". Esa falta de experiencia se suma además a una plantilla muy joven. "Es algo que nos puede pasar factura pero si ves el partido creo que no va a ser así. Los juveniles dieron la talla de sobra. Eso te anima a ser positivo pero está claro que tenemos que trabajar y correr para mantenernos".

Entre las claves para lograr esa deseada permanencia Jemba señala a la ilusión que reina en el equipo por este primer año en Preferente y a la unidad dentro de la plantilla y con el cuerpo técnico y los directivos. "Aquí todo el mundo te apoya y la afición es increíble", explicó el delantero, que valoró positivamente la numerosa afición que se desplazó el domingo hasta Ribadeo para animarlos. "Los domingos en Agolada se llena el campo. Aquí se vive mucho el fútbol. Este domingo además va a estar bien porque será el debut en casa contra un buen equipo como el Noia".

Uno de los problemas con los que están teniendo que lidiar son las bajas. El propio Jemba arrastra molestias y es duda para el domingo. "Es cierto que nos faltan jugadores importantes como Aitor pero a pesar de las bajas creo que tenemos un equipo amplio para luchar por lo que sea", afirmó. "Estos chavales del Agolada no le tienen miedo a nada. Venga quien venga este equipo va a correr a muerte".

Jemba lleva ya tres años en Galicia, donde ha creado su propia familia. Reside actualmente en la aldea lalinense de Goiás. En verano recibió ofertas pero prefirió quedarse en Agolada. "Estoy muy contento aquí con mi familia y con mi trabajo. Ya no estoy para andar por ahí en aventuras", manifestó.

A punto de cumplir los 27 años aguarda que su Agolada pueda quedarse muchas temporadas en Preferente. "Lo que nos queda para conseguir la permanencia es ir partido a partido, luchando sin parar", explicó. Para ello destacó la valía de la plantilla y de su entrenador. "Pichel es un gran persona y un gran entrenador. Vive el fútbol a tope. Yo le digo muchas veces que se relaje y que no sea pesado pero no hay manera", bromeó el delantero hondureño, quien destacó la unión y el buen ambiente dentro del vestuario como un factor que también juega a su favor.