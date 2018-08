La aventura china de Marque

El estradense Álex Marque pondrá el próximo mes de septiembre un nuevo sello en su pasaporte. El Sporting Tavira ha anunciado su participación en el doble Tour de China y entre sus corredores para esta importante cita figura el excampeón de la Volta a Portugal. Será una nueva aventura para un hombre que a lo largo de su carrera como profesional ya ha corrido en países como Argentina, Brasil o, recientemente, Gabón.

La vida de un ciclista profesional llega hasta donde llegue la carretera y la de Álex Marque es una buena muestra de ello. Casi sin tiempo para recuperarse de una exigente Volta a Portugal el estradense ya prepara las maletas para embarcarse en una aventura que los llevará a Asia durante casi todo el mes de septiembre. Allí, su equipo, el Sporting Tavira, disputará el Tour de China, una competición que se dividirá en dos partes. Marque forma parte de la lista para esta cita en el país asiático junto a Frederico Figueiredo, Rinaldo Nocentini, Valter Pereira, Nicola Toffali y David Livramento.

Marque reconoció que este tipo de competiciones suponen un gran aliciente para los equipos, tanto a nivel deportivo como económico, con grandes premios para los ganadores de etapa y general. Señaló sin embargo que se trata de una vuelta muy exigente para los ciclistas, especialmente por las largas distancias que tienen que recorrer entre etapa y etapa. "China es un país muy grande y eso se nota", afirmó un hombre que valora sin embargo positivamente la experiencia personal de participar en este tipo de vueltas. "La bicicleta ya me ha llevado a conocer muchas partes del mundo", afirmó.

"Al final estas cosas las guardas más en la memoria que incluso algunas victorias o buenos resultados. Estas vueltas te permiten conocer culturas diferentes y otras formas de vivir y entender este deporte", añadió en el mismo sentido. El estradense recordó en este caso que no es la primera vez que compite en China. En el año 2012 ya participó en una vuelta en el país asiático. Esa experiencia previa aviva en el estradense un temor para esta nueva aventura en china, la comida. "Es lo único que me preocupa. Allí todo es arroz y arroz y la otra vez lo llevé bastante mal y eso que siempre vamos a grandes hoteles en los que cocinan muy bien", afirmó Marque.

Se trata de su segunda vez en China pero en sus años como profesional ha recorrido muchos kilómetros y ha conocido diferentes continentes. Cabe recordar que a comienzos de esta misma temporada ya viajó a África para participar en el Tour de Gabón en las filas del Sporting Tavira. El estradense también cruzó en Atlántico en dos ocasiones a lo lago de su carrera, una vez para participar en el Tour de San Luis en Argentina y otro para disputar una vuelta en Brasil.

Esta aventura china llega sin embargo en el tramo final de la temporada para Marque y, salvo sorpresa, servirá como despedida del 2018 en competición. El estradense reconoce que tras la Volta a Portugal estuvo una semana sin tocar la bicicleta. En las últimas semanas sin embargo ha tocado volver a subirse para disputar diferentes circuitos de un día en Portugal. Estas carreras le han servido para recuperar algo de forma. "El trabajo hecho para la Volta todavía está ahí y se nota", argumentó.

Marque ve sin embargo complicado poder brillar en el Tour de China, en donde abundan las etapas largas y llanas para sprinters y gente rápida. En este sentido considera que le tocará trabajar para los compañeros, aunque también habrá etapas suficientes para buscar su momento.

El Tour de China es como una gran Volta a China, solo que dividida en dos partes, la primera del 8 al 15 de septiembre (el Tour of China I) y la segunda del 17 al 23 de septiembre (el Tour of China II). No es obligatorio participar en ambas, pero generalmente quien va al primero, también va al segundo. Pertenecen a la categoría de pruebas U.C.I. 2.1, lo que quiere decir que están en la misma categoría de la Volta a Portugal. En su trazado destacan las largas transferencias entre el final de una etapa y el comienzo de la siguiente, con distancias de hasta 500 kilómetros entre un punto y otro. Se trata además de terreno abonado para los sprinters, que se reparten victorias e incluso terminan ocupando posiciones cabeceras. Marque tendrá sin embargo varias contrarrelojs en las que podrá intentar sacar partido a una de sus especialidades. Como rivales tendrán a equipos llegados de todas partes del mundo, muchos de ellos del continente europeo y de gran nivel.