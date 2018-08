Alberto Mariano: "El Estradense que vi en el Grove no me gustó"

El Estradense inició la temporada el pasado domingo con un empate sin goles en el campo del Unión O Grove. Los rojillos fueron superiores a su rival en un partido en el que gozaron de claras ocasiones para marcar. A pesar de ese dominio, el entrenador del Estradense, Alberto Mariano, se mostró descontento con el papel realizado por todo el equipo y reclamó una mejoría para las próximas jornadas.

"Es cierto que tuvimos ocasiones y que ellos casi no nos tiraron a puerta pero sinceramente creo que hicimos un mal partido", afirmó. "No estuvimos nada finos en la construcción y abusamos del juego directo. Eso no es lo que estamos haciendo a estas alturas. Independientemente de las ocasiones que generamos, podemos dar más", añadió. Una de las cosas que menos gustó al técnico fue que lo que vio en el campo no era lo que habían estado trabajando. "Sabíamos lo que iban a hacer ellos y preparamos soluciones para ello. Teníamos que ser rápidos a la hora de combinar el balón pero no estuvimos bien en la construcción y terminamos abusando del balón directo. Eso no es lo que buscábamos".

El Estradense se encontró en O Grove un equipo que buscó el empate y que terminó llevándose el premio. "Ellos estuvieron replegados y fueron agresivos e intensos en la disputa. Es algo totalmente respetable. El problema es que nosotros tenemos que ser listos y estar concentrados para superarlos. El equipo tiene que mejorar y yo me incluyo también. Soy crítico porque tengo que serlo y porque creo que este equipo puede dar una marcha más. Es cierto que a comienzos de temporada siempre te falta automatismos pero el Estradense que vi en el Grove no me gustó".

Agolada y Estudiantil

En la Preferente Norte, Agolada y Estudiantil comenzaron con derrotas aunque con lecturas diferentes. Pichel considera que el Agolada demostró en Ribadeo que puede competir con cualquier rival en su estreno en la categoría y agradeció el apoyo de la afición. Vinseiro reconoció que su equipo todavía debe seguir mejorando y admitió la superioridad del As Pontes.