El Estudiantil empieza encajando una clara goleada

El Estudiantil encajó ayer un claro 0-5 en San Martiño ante un As Pontes que fue muy superior a lo largo de los noventa minutos. Los de Vinseiro conocieron de primera mano lo dura que va a ser la temporada que tienen por delante, con un rival que no tuvo piedad de su falta de acoplamiento hasta que ya había logrado cinco tantos. En el tramo final, el As Pontes levantó el pie del acelerador para dejar el partido como estaba.

Los estradense aguantaron el 0-0 durante casi veinte minutos. En ese tiempo dejaron buenas sensaciones, con orden defensivo y aguantando como podían las acometidas visitantes. El 0-1 a los 18 minutos sirvió para tirar el muro montado por el equipo de Vinseiro. Una jugada por banda con remate de cabeza de Sergio dinamitó el partido, ya que solo cuatro minutos después llegaría el segundo, en una jugada muy similar. Un nuevo centro lateral terminó en un mal despeje que aprovechó Rubén Pardo para abrir brecha. A partir de ese tanto, el Estudiantil trató de reponerse, pero encajó el tercero solo dos minutos después por medio de Daniel.

Con el 0-3 en el marcador se llegó al descanso. Los de Vinseiro intentaron mejorar su imagen en la segunda parte y lo lograron a medias. Dos tantos más, obra de Rubén Pardo y Carlos con solo diez minutos de diferencia dejaron el partido más que sentenciado cuando todavía quedaban 25 minutos por jugarse.

Tras el encuentro Vinseiro reconoció la superioridad del As Pontes. "Es una pequeña decepción porque siempre duele perder en casa pero estoy contento porque los chavales pelearon hasta el final. Sabíamos que este no era un rival de nuestra liga. Es un equipo con muchos jugadores que estuvieron en categorías superiores. Los partidos importantes serán contra otros rivales", afirmó.