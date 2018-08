El piloto José Soliño Lago y su copiloto Pablo de Miranda, del equipo Galicia MotorSport han resulado heridos en una aparatosa salida de vía durante la celebracón de uno de los tramos cronometrados del Rali Botafumeiro. Ambos, que salieron por su propio pie del vehículo y ayudados por varios aficionados, han sido atendidos por magulladuras y abrasiones surgias a raíz de un accidente que ha dejado el vehículo inutilizado.



El accidente ha llevado a la organización a la Escudería Santiago a la neutralización de la segunda pasada por Cira, lugar en el que ha sucedido el siniestro. La entrada de dos ambulancias en el recorrido de la primera pasada y el hecho de no querer retrasar el horario del Rali Botafumeiro en su totalidad, son las causas de la decisión.





Rali Botafumeiro: Cira, un tramo accidentado

Nueva salida de pista de José Manuel Pazos en el tramo de Sarandón. Sin duda no está siendo un rallye para el recuerdo del piloto de Cuntis. pic.twitter.com/21QaKgSgMp — Pé Á Chapa Racing (@PeAChapaRacing) 25 de agosto de 2018

Abandono de Tinin Iglesias y Barbara Gomez en el tramo de Cira del Rali Botafumeiro. Ambos se encuentran bien. pic.twitter.com/eaI1iXixXK — Pé Á Chapa Racing (@PeAChapaRacing) 25 de agosto de 2018

El Rali Botafumeiro recorre A Estrada

El de Soliño y Miranda no ha sido el único suceso registrado esta mañana en el Rali Botafumeiro. José Manuel Pazos protagonizaba a primera hora una salida de vía en el tramo de Sarandón. El de Cuntis no está teniendo suerte en la prueba del autonómico de rallyes. En el tramo de la Super Especial de San Lázaro se golpeó contra un bordillo y provocó la suspensión temporal del la prueba.Horas antes de este accidente, los pilotos Tinín Iglesia y Bárbara Gómez también se salían de la vía en el tramo de Cira. Ambos, en buen estado, terminaron con su vehículo en un campo, pero lograron recolocar el coche en la carretera y continuar con su participación en el Rali Botafumeiro.El Rali do Botafumeiro se convertirá este fin de semana en el centro de atención del mundo del automovilismo gallego. La competición organizada pory, al igual que sucedió en sus últimas ediciones, A Estrada será uno de sus importantes puntos de paso . Esta competición obligará a cortar varios viales del municipio el sábado, en un dispositivo en el que se ofrecerán rutas alternativas.Uno de los puntos de atención en A Estrada estará en el tercero de los tramos, en el que se unirá Moreira con Sarandón. Siete de los once kilómetros de este tramo recorrerán carreteras del municipio y una muy conocida por los amantes del motor. Se trata del trazado tradicional de la Subida á Estrada, aunque en esta ocasión se recorrerá en sentido inverso al habitual. Esto implica que los vehículos participantes recorrerán la carretera hacia Paradela con sus enrevesadas curvas cuesta abajo. El recorrido los terminará llevando hasta el puente de Sarandón, donde cruzarán el río Ulla para subir y llegar a la meta. Este tramo se recorrerá por primera vez a las 9.24 y tendrá una segunda pasada a partir de las 12.53 horas. El conocido tramo por la PO-213 no será sin embargo el único que recorrerá parte de municipio estradense. También el conocido como tramo de Cira tocará A Estrada, en donde se ubicará además la meta. En este caso se atravesará en su parte final la zona de San Miguel de Castro. Ese tramo arranca a las 8.46 y a las 12.15 horas.