José Vinseiro: "A lo único que aspiramos es a competir lo más dignamente posible"

El Estudiantil tiene por delante un reto que pocos creen a estas alturas que podrá cumplir. Tras deshacer todo su equipo y apostar por jóvenes jugadores de categorías inferiores, los de San Martiño afrontan una dura temporada a la espera del juicio que puede llevarlos a Tercera. Al frente de esta gran incógnita estará un hombre nacido en Silleda pero residente en A Estrada, José Antonio Vinseiro, quien asume con filosofía la larga temporada que les aguarda.

- ¿Cómo llega su equipo a este inicio de temporada?

- El equipo llega muy justo de momento. Estamos todavía terminando de configurar la plantilla, que todavía no está cerrada. Estamos a la espera de alguna incorporación más, sobre todo en la parte de atrás, donde estamos un poco cortos de efectivos. Necesitamos encontrar algo para ahí. Ahora mismo somos 17 jugadores, más alguno que está a prueba. Contamos que alguno se incorpore a principios de septiembre. Estas primeras jornadas tendremos que tirar un poco justos de efectivos.

- Habla usted de algo que ha marcado la pretemporada, el tener que confeccionar la plantilla rápido y tarde.

- Claro. Fue algo de última hora. Hubo que conseguir gente, muchos jóvenes. Cogimos lo que nos iba apareciendo. Ahora estamos ya buscando jugadores para puestos específicos en los que tenemos carencias pero eso ya cuesta más cerrarlo. Nos quedan tres o cuatro incorporaciones para poder crear un bloque con el que poder competir dignamente. Va a ser muy complicado.

- Una pregunta que se hacen muchos aficionados es qué puede hacer este Estudiantil, creado de cero en solo unas semanas, en una categoría como la Preferente.

- Ahora mismo, si no encontramos alguna gente, sobretodo para atrás para armar mejor el equipo, lo vamos a tener muy difícil. Está claro que vamos a ser el equipo con menos presupuesto de la categoría y contamos con una plantilla hecha desde cero como dices. Lógicamente nos va a costar mucho. Intentaremos competir lo mejor posible con todos. Ya veremos si los resultados y los fichajes van llegando. A lo único que aspiramos es a competir lo más dignamente posible. La directiva tiene la intención de esperar al tema del juicio, a ver si les sale en los próximos meses, antes de fin de año. No quieren gastar mucho este año así que estamos apostando por chavales salidos de juveniles o que vienen de Segunda Autonómica. Salvo tres jugadores ninguno tiene experiencia en esta categoría. Lo vamos a tener complicado. Lo único que podemos hacer ante eso es poner trabajo y aprovechar la ilusión de los chavales por jugar en esta categoría. Necesitamos unos cuantos partidos para ver dónde podemos estar.

- Necesitarán también mucho trabajo a nivel mental para que los jugadores no se vengan abajo si los resultados no acompañan.

- Es cierto. Tendremos que hacer un poco de psicólogos para que no nos pase eso. Tampoco tuvimos suerte con el calendario, con rivales muy duros en las primeras jornadas. Es un handicap porque el equipo todavía no está bien trabajado ni hecho. Eso puede hacer que algún rival te pase por encima. Lo que tenemos que conseguir es no venirnos abajo moralmente si pasa eso. Habrá que trabajarlo.

- ¿Qué quiere ser este Estudiantil?

- Tenemos un perfil de jugador muy parecido. Hay mucha gente de ataque. Son chavales técnicamente buenos pero les gusta ir hacia arriba. Eso no lo podemos hacer y más si tenemos en cuenta que ahora mismo solo tenemos cuatro defensas puros. Tenemos que asentar el equipo desde atrás y encajar lo menos posible. Si nos vamos arriba será más complicado. Iremos viendo como van respondiendo los chavales en los partidos y adaptaremos el sistema sobre eso. Si es lo que necesitamos, intentaremos tocar un poco más e ir un poco más arriba pero está claro que si no encajas gol, como mínimo vas a sacar un empate.