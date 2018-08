Cristóbal Dios busca sus opciones en el Campeonato de España de Larga Distancia

Con tan solo unas semanas para asimilar el duro golpe vivido en el Triatlón de Alpe d´Huez el estradense Cristóbal Dios regresa a la competición y lo hace para disputar un ilusionante Campeonato de España de Larga Distancia. Pontevedra, localidad en la que entrena y reside Dios, será el lugar en el que el próximo sábado se darán cita los mejores especialistas nacionales de esta modalidad. En el caso del estradense cabe recordar que su preparación se centra más en distancias medias. A pesar de su falta de experiencia en esta modalidad, confía en pelear entre los mejores en un circuito en el que la dureza del sector de bicicleta y un recorrido que conoce a la perfección le benefician.

"Lo de Alpe d´Huez fue un palo muy duro", reconoce el estradense al analizar su última experiencia antes de este Campeonato de España de Larga Distancia. "Tres días después de tener que retirarme no quería ni entrenar. No tenía ganas", admitió al tiempo que destacó el largo y duro trabajo sin recompensa por culpa de unos dolores en la espalda. En este sentido fue clave el empujón de su entrenador y las buenas sensaciones que notó una vez volvió a salir a la carretera. Superado ese mal momento el estradense realizó dos semanas de entrenamiento a gran nivel. "Creo que en estos momentos estoy incluso mejor que cuando me marché para Francia", manifestó.

Superado el mal trago, Dios piensa ya en una competición que dará comienzo en la capital del Lérez a las 9.00 horas. Por delante tendrán tres kilómetros a nado, 116 en bicicleta y 30 de carrera a pie. El primero de los sectores se realiza por la ría, en el entorno del puente de los tirantes. Seguidamente arranca un duro sector de bicicleta. El recorrido llevará a los participantes por la zona de las universidades para después iniciar una larga subida por la carretera hacia Caldas de Reis. Una vez arriba, el pelotón girará hacia Pontillón de Castro, iniciando después un tramo de repechos en la parte alta de esta subida. Finalmente regresará a la capital del Lérez para iniciar una carrera a pie rápida que llevará a los participantes por la zona de las esculturas y el paseo. En el tramo final recorrerán las calles del centro de la villa para terminar en las instalaciones del centro de tecnificación, donde se ubicará la meta y donde se realizarán además todas las transiciones de la carrera.

Dios considera que habrá varios factores claves a la hora de decidir quién se llevará a la victoria en este Campeonato de España de Larga Distancia. Uno de los factores a tener en cuenta es el duro trazado en bicicleta, algo que considera que le favorece por encima de otros recorridos en los que prima más la velocidad y en el que los buenos corredores a pie pueden minimizar diferencias. Otro de los puntos a tener en cuenta y en este caso perjudicial para el estradense es el calor. La carrera a pie se disputará entre las 13.00 y las 15.00 horas, una franja en la que el calor puede hacerlo pasar mal a los participantes.

El estradense señaló que habrá un gran nivel en esta cita en la capital del Lérez. Dios explicó que muchos de ellos cuentan con una gran experiencia en estas distancias del triatlón, algo que a él le falta. Esto sin embargo no lo desanima, ya que considera que por sus características y las del trazado elegido para este nacional tiene opciones de pelear entre los mejores. Para el estradense sin embargo el rival a batir está "en casa". Se trata de su entrenador y amigo Gustavo Rodríguez. "Para mí es sin duda el gran favorito y el rival a batir por todos. Está en un gran momento de forma".