El míster más festivalero

Entrenar un equipo de fútbol no es lo más sencillo, por eso el tiempo libre cada uno lo organiza de la mejor de la mejor forma. Hay quien prefiere playa, otros viajes con la familia, pero para el entrenador del Estradense, la mejor opción es irse con los amigos y recorrer el mayor número de festivales. Este año, solo han podido ser tres y para él lo peor es no poder asistir a los de Galicia, ya que su estilo e música favorito es el rock gallego. Además, tiene como norma principal, no salir antes de los partidos o entrenamientos, "en el trabajo siempre hay que estar bien y atentos".

El míster del Estradense, Alberto Mariano, disfruta del poco tiempo libre que le deja el trabajo para poder recorrer el mayor número de festivales. Aficionado a la música, pero fundamentalmente al rock, le gusta estar en todos estos encuentros rodeado de sus amigos.

Desde hace tiempo que trata de recorrer el mayor número posible, tanto de conciertos como de festivales. "Siempre que el trabajo no lo impida, aprovecho para ir", explica el entrenador. El verano es cuando no hay ni partidos ni entrenamientos, entonces es cuando más aprovecha, pero durante el invierno, cada vez que tiene algo de tiempo libre y cuadra algún concierto o festival, coge los bártulos y se va con los amigos, pero "cuando empieza la temporada es prácticamente imposible poder salir de aquí".

Lo que más pena le da es no poder asistir a los festivales gallegos, que son mucho durante el verano, ya que su estilo de música favorito es el rock gallego "sin dudarlo" y su grupo favorito es Siniestro Total, aunque no es el único: "A nivel grande ACDC y algún otro, pero de aquí podría decir cualquiera, la verdad, Ruxe Ruxe, Zënzar o cualquier otro". Este fin de semana se celebra el Revenidas y "no podré ir, el fin de semana pasado, fue e Castelo Rock y tampoco pude ir", lamenta el míster.

En este verano se ha recorrido solo tres festivales: Sons do Camiño, Resurrection Fest y un concierto en Barcelona. Son unas seis o siete personas que se juntan para ir: "Casi nunca estamos todos juntos, nos vamos turnando, vamos a uno tres a otro cuatro, pero la cuestión es que casi siempre va alguien. Yo voy al revés, porque tengo casi siempre los fines de semana ocupado, mientras ellos no", dice el míster del Estradense.

Les da igual el festival que sea, mientras haya buena música. A quien no le hace tanta gracia es a la familia, porque cada vez que puede se va. "No les gusta mucho, pero lo entienden, porque durante el resto del año me dedico plenamente a mi trabajo que es algo que me quita mucho tiempo", comenta. Además, que no se dedica solo al fútbol en el campo, sino que es comentarista también en la Radio Galega, entre otros trabajos. "Cuando llegas a cualquier festival desconectas de todo, pero a veces durante esos períodos, hay muchas llamadas para presentar la plantilla y cosas así, procuro que no coincida con los festivales, pero no siempre es posible", aclara Alberto.