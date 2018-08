Una carrera por la vida

A comienzos del mes de julio, el atleta estradense Álex Otero recibía la noticia por la que había estado luchando durante dos años. El tumor cerebral que sufría había parado de crecer. Tras un duro tratamiento en Alemania, Otero veía iluminarse de nuevo su camino. Un mes después de esa gran noticia, su vida ha cambiado mucho. Ha regresado a A Estrada, en donde ha tenido la suerte de encontrar un trabajo en poco tiempo, disfruta junto a su pareja Andrea y ha vuelto a correr. Todavía le queda mucho trabajo por delante pero ya ha vuelto a sentir el placer de cruzar la línea de meta.

Daba igual el tiempo y la distancia. Lo realmente importante era llegar y hacerlo junto a ella, la persona que durante dos años luchó a su lado y lo ayudó en los momentos más complicados de su enfermedad. Álex y Andrea tomaron la salida en la tercera edición de la carrera "Castelo da Lúa" de Rianxo en medio de un gran número de atletas pero sabían que los 6,5 kilómetros que tenían por delante tendrían un significado especial y debían disfrutarlos de principio a fin. Finalmente cumplieron su objetivo, llegaron a la meta. Allí, en ese punto, pudieron saborear el placer de haber superado un nuevo reto, pequeño en comparación con otros anteriores, pero igual de importante en un momento en el que la vida comienza a abrirse de nuevo ante ellos.

Álex Otero ha luchado durante dos años contra un enemigo implacable. Un extraño tumor cerebral puso a prueba al atleta estradense más que ninguna de las carreras que había afrontado hasta ese momento. Pasó por diferentes tratamientos hasta llegar al callejón final. El pasado mes de febrero cogió un avión hacia Alemania para iniciar un duro tratamiento. Tras su operación pasaba más de quince horas al día durmiendo, perdió el pelo y sufría para mantenerse en pie. Esas duras semanas terminaron sin embargo dando sus frutos. Las últimas pruebas determinaron que el tratamiento funcionó, y que el tumor cerebral había parado de crecer. Era lo máximo a lo que podía aspirar, ya que es imposible que desaparezca de todo.

Con el alta bajo el brazo, el atleta estradense puso un punto y aparte en su vida. Regresó a casa y encontró trabajo rápido. Ahora disfruta de su pareja y de una afición que ningún tumor hará desfallecer, el atletismo. "Estoy empezando a entrenar pero con calma. Todavía me cuesta un poco", reconoce. A pesar de su castigado cuerpo, Otero no pudo resistir la tentación de ponerse de nuevo la camiseta de su equipo, el Atletismo A Estrada, para volver a disputar una carrera con sus compañeros. "Lo mejor de las carreras son siempre las dos horas antes y las dos horas de después. Ese tiempo con los compañeros es lo más bonito del atletismo. A estas alturas ya no vamos a ganar nada pero eso no nos lo pueden quitar", argumentó.

Otero tenía sin embargo claro que esta primera carrera una vez superada su enfermedad tenía que hacerla con alguien especial en su vida, su pareja Andrea. Ella también corre, aunque su trabajo no le deja mucho tiempo. "Fuimos muy despacio. Creo que al final tardamos 39 minutos pero el tiempo era lo de menos. Lo bonito fue volver a sentir el dorsal y quería hacerlo con ella, por todo lo que me ayudó en estos años. Me hizo mucha ilusión cruzar la meta a su lado", manifestó el atleta estradense.

El corredor del Atletismo A Estrada todavía está en recuperación pero, como hacen la mayor parte de los deportistas, ya tiene objetivos en mente. El suyo, la maratón Vig-Bay de 2019. Por el medio le quedan sin embargo un sinfín de carreras para disfrutar con sus amigos y compañeros.

Atletismo A Estrada

El equipo estradense participó en la competición de Rianxo con un amplio grupo de atletas. Entre todos ellos cabe destacar el triunfo de Natalia Seoane, en la categoría Máster 35, con un tiempo de 28:45.

El primero de los estradenses en llegar a linea de meta fue Marcos Otero, con un tiempo de 23:11 a su llegada y quinto en Máster 35. Lo siguió Alberto "Piti" Pereira como séptimo M35 y un tiempo de 23:55. El tercero en completar la carrera nocturna fue Carlos Torres, 26:00 y quince en Máster 40. Completaron por orden de llegada Suso Flores, la ya nombrada Natalia Seoane, Eva Nogueira y Álex Otero. Esta carrera les ha servido a la mayor parte de ellos como prueba y como entrenamiento fuerte de cara a próximos retos.

Dentro de la competición de las categorías inferiores corrieron la carrera Sub-10 los estradenses del club estradense Ainhoa Castro y Aitor Barreiro.