El Coreti convence a 'Gogó' Martínez

Las últimas 24 horas del Coreti Rugby Lalín han sido frenéticas. Si el viernes el técnico Javier "Gogó" Martínez anunciaba que dejaba su puesto por motivos personales, ayer el propio entrenador lucense reconsideraba su decisión después de mantener una reunión con la junta directiva que preside Álex Ferradás. "La verdad es que me convencieron", reconoció el técnico que seguirá una temporada más al frente del primer equipo, sin perder de vista tampoco al cuadro femenino y al trabajo de la base. La buena sintonía existente entre técnico y dirigentes hizo posible que lo que al principio era una salida sin paliativos de Gogó Martínez tras su primera temporada como "abellón" ayer se tornara en una buena noticia para los aficionados del conjunto lalinense por seguir contando en sus filas con uno de los grandes nombres del rugby gallego.

Cabe recordar que el técnico hacía el viernes pública su marcha reconociendo que al final "se terminó imponiendo mi situación personal" y señaló que entrenar al XV abellón le había salido "caro, y al final no sigo porque no hemos llegado a un acuerdo económico". Sin embargo, la salvadora reunión entre el entrenador y los responsables del Coreti sirvió para que el que fuera mundialista con España en 1999 cambiara de opinión y continué en el conjunto del Cortizo. Precisamente, el asunto económico resultó determinante para que finalmente Gogó Martínez no se marche del Cortizo. Sin dar cifras, el entrenador de los "abellóns" reconoció que unos y otros consiguieron aproximar posturas para que la próxima temporada al responsable del banquillo rojinegro no le salga tan caro poder entrenar en Lalín.

El entrenador del Coreti manifestó el pasado viernes estar "encantado y muy agradecido al club por la enorme experiencia vivida a nivel personal durante este año", y también se lamentó de que "a nivel de resultados la cosa fue fatal, aunque al final creo que ellos quedaron convencidos de que el juego que yo propongo es el adecuado". Martínez llegó al Coreti en julio del año pasado después de haberse convertido en toda una celebridad del rugby español. El lucense tiene el título de entrenador nacional Nivel 3, ejerciéndolo en numerosos equipos tanto de dentro como de fuera de Galicia. La próxima temporada debería servir para que la propuesta de Gogó Martínez cale en el seno del conjunto "abellón" tanto en los dos conjuntos sénior como en los equipos de base.

En otro orden de cosas, el Manuel Anxo Cortizo albergó ayer tarde, a partir de las 17.00 horas, un encuentro amistoso de los veteranos del Coreti. El XV lalinista se enfrentó al conjunto vigués del Melgachos Vellos Rugbiers, en lo que pretendió ser una fiesta del deporte del oval y el reencuentro de viejos conocidos. El tercer tiempo estuvo de lo más entretenido entre dos equipos compuestos por viejos conocidos del deporte del oval regional. Por supuesto, como siempre, el resultado fue lo de menos.