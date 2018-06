El Estradense cierra la temporada recibiendo al Ribadeo en la promoción

El Estradense cierra hoy la temporada con la disputa del partido de vuelta de la promoción de ascenso entre cuartos clasificados. Los rojillos recibirán al Ribadeo a partir de las 19.00 horas en el Municipal de A Estrada y lo harán con el objetivo de remontar el 1-0 con el que terminó el encuentro de ida. Si lo logran cerrarían la campaña en la séptima posición de la Preferente Autonómica, un puesto que inicialmente no tiene posibilidad de convertirse en plaza de ascenso. Sin embargo, la federación gallega ha decidido que se juegue esta eliminatoria por los problemas económicos de varios equipos de Tercera División.

El entrenador del Estradense, Alberto Mariano, reconoció que esta promoción tiene poco en juego, ya que es necesaria una gran sucesión de factores para que el séptimo termine ascendiendo. A pesar de ello apuntó que su equipo buscará dar la vuelta a la eliminatoria con un objetivo importante, dejar un buen sabor de boca a los aficionados que tanto los han apoyado a lo largo de la temporada que finaliza. "Queremos que se diviertan", sentenció.

El técnico reconoció sin embargo que no lo tendrán fácil, ya que se miden a un equipo "rocoso" que cuenta con la ventaja del 1-0 firmado en la ida. "Es un resultado remontable pero no es bueno. Te obliga a buscar el gol pero también a no encajar. Ahí estará la clave. Ocasiones vamos a tener seguro pero debemos estar muy concentrados y atentos atrás para no encajar o se nos pondrá muy complicado", explicó. Mariano calificó a su rival como un equipo intenso y que sabe hacer daño si le dejas. Para este partido los rojillos no podrán contar con Martín, Arturo, Iván, Juanito y Carballa, mientras que Silva y Pignol son duda.

Tras este partido, el Estradense tiene previsto iniciar la planificación de la próxima temporada, con un primer paso que es intentar la renovación de Alberto Mariano y todo su cuerpo técnico. A partir de ahí se iniciarán los contactos con los jugadores.