Volver a disfrutar

Hubo muchas miradas puesta en él desde muy joven, mucho antes incluso de que Tinto lo hiciese debutar con el primer equipo del Estradense con solo 16 años. Su llegada ilusionó a la afición en una época dura y de apuesta por la cantera. Vieron en el sacrificio y calidad el centrocampista del futuro, una perla por pulir. Su estrella sin embargo se fue apagando poco a poco con el salto al fútbol sénior hasta perder su sitio en el primer equipo. El verano pasado tomó lo que calificó como una "dura decisión". Fichó por el gran rival, el Estudiantil, en donde ha encontrado la oportunidad que buscaba.

El Estudiantil trabaja estos días con la vista puesta en el próximo sábado, cuando se enfrentarán al Choco en la final de la Copa Deputación de Pontevedra. Estar en esa final es ya un premio para un equipo que ha seguido un duro camino hasta este punto, con la satisfacción añadida de haber vencido al Estradense en el derbi de semifinales de copa. Ese partido dejó imágenes para el recuerdo, especialmente para el equipo de San Martiño, pero hubo una que llamó la atención de los aficionados del Estradense, la presencia del centrocampista Fer en el once del gran rival. En su regreso al Municipal de A Estrada, Fer firmó un gran partido en la medular del conjunto dirigido por Gelucho, llevándose una victoria especial ante unos aficionados que hasta hace poco eran los suyos.

Fernando Iglesias "Fer" fue una de las grandes promesas salidas de la cantera del Estradense en los últimos años. Formado en el Sporting Estrada llamó pronto a las puertas del primer equipo. Como muchos otros encontró en Tinto al hombre que le dio la oportunidad y esta llegó con solo 16 años. A partir de ahí, el centrocampista fue quemando etapas, mientras su entrenador pedía paciencia con su joven pupilo en su salto hacia arriba.

Resultaba sin embargo complicado mantener la calma con un jugador que destacaba por su trabajo de destrucción pero que además ayudaba en la creación e incluso en la definición. En su cuenta quedó el último gol que el Estradense marcó en el ya desaparecido estadio de A Baiuca, el 6 de mayo de 2014, cuando tenía 17 años.

Finalizada su etapa como juvenil, se aguardaba un paso decidido de Fer hacia el primer equipo pero este nunca llegó. En su primera temporada sénior gozó de minutos para ir adaptándose a la categoría pero estos fueron a menos con el paso de las jornadas. Finalmente, desapareció de las convocatorias del primer equipo. Se convirtió entonces en un habitual del filial, sin apenas oportunidades arriba en los últimos dos años.

El pasado verano, el Estradense volvía a contar con él para su equipo filial pero Fer decidió que era la hora de cambiar. El jugador anunció su marcha para fichar por el gran rival, el Estudiantil, que le ofreció un sitio en el equipo de Preferente. "Estoy acabando la temporada mejor de lo que la empecé. Físicamente no estaba bien al principio. No llegué con mi mejor forma pero poco a poco fui entrando en el equipo, en parte por las bajas. Ahora que acaba es cuando mejor me encuentro a nivel personal y estoy teniendo bastante minutos", explica el jugador analizar su primera temporada en San Martiño.

"Estoy contento en el Estudiantil", afirma. "Creo que fue una buena decisión, aunque también fue complicada de tomar. En el momento fue duro, porque estuve toda la vida en el Estradense, pero creo que para mí fue lo mejor. Además, aquí hay un grupo joven, con muy buen ambiente. No tuve ningún problema a la hora de adaptarme. En eso se parecen los dos vestuarios", añade en el mismo sentido. Fer recuerda que esta decisión vino en gran medida por su falta de oportunidades. "Llevaba dos años casi sin jugar en Preferente. El Estradense es un equipo más hecho con mucha competencia en el centro. Manuti, Vicente, Arturito, Javicho, el año pasado Juan... Hay jugadores de gran nivel en esa posición y así es muy difícil entrar". Fer explica que su intención es "volver a disfrutar" del fútbol.

El centrocampista ya piensa ahora en el Choco, un rival que les pondrá las cosas complicadas el próximo sábado pero también un partido con el que podrían culminar un gran año.