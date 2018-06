Javier Carballo logra un oro y una plata en el Campeonato de España

El estradense Javier Carballo se desplazó el pasado fin de semana a Málaga para participar en el Campeonato de España de Salvamento en categorías Máster, un primer test para la intensa temporada que tiene por delante. Esta prueba inicial se saldó con dos medallas más que sumar a su largo currículo a nivel nacional. Carballo se colgó la medalla de oro en la competición de sprint y una plata en la de banderas. En ambos casos tuvo como gran rival a Jorge Satorres, un habitual en las convocatorias de la Selección Española para las competiciones de arena. Ambos terminaron repartiendo las medallas en estas categorías.

El estradense reconoció que la presencia de Satorres en el campeonato nacional máster fue una de las cosas que lo animó a incluir esta cita en su plan de preparación con la vista puesta en el Mundial de salvamento que tendrá lugar en noviembre en Australia. "Me noto rápido y fuerte pero poco a poco tengo que ir mejorando, entrando ya en una preparación más seria. En este caso sabía este chico iba a ser un rival duro, que me iba a poner las cosas difíciles", explicó Carballo, quien además apostó por ir adquiriendo ritmo de viaje y competición.

En cuanto a la competición, el deportista del Club Natación y Salvamento A Estrada ganó con solvencia dentro de las pruebas de sprint. En la final, no realizó una buena salida, pero fue capaz de remontar para terminar llevándose una clara victoria. En banderas sin embargo tuvo que apostar por una táctica más conservadora, algo que influyó en su plata final. "El terreno que escogieron no era bueno. Había poca arena y por debajo estaba muy dura. Decidí no arriesgarme a un lesión, así que salí suave", relató el deportista estradense.

Carballo ya piensa ahora en su próximo compromiso, los campeonatos gallego y nacional absoluto. Ambos tendrán lugar a finales del mes de julio. El primero de ellos será en Galicia. "Quiero hacerlo bien. Si se disputa un campeonato de España por autonomías me gustaría estar en la convocatoria de la selección gallega", explicó. Pocos días después tendrá lugar el Campeonato de España, una competición que le servirá para tomar referencias personales. En septiembre dará el salto a Francia, para subir en nivel de competición antes de emprender el viaje hacia Australia.