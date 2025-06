Radu: «El Celta tiene mucha hambre de éxito, podemos divertirnos mucho»

Andrei Radu, el flamante fichaje con el que el Celta ha reforzado su portería, ha ofrecido sus primeras palabras después comprometerse con el conjunto celeste hasta 2029. En una breve entrevista con Celta Media, el canal, oficial del club, el guardameta rumano, de 28 años, ha hablado de cómo se gestó su contratación y de sus expectativas en Vigo, al tiempo que ha ensalzado la calidad del grupo y asegurado que está impaciente por vivir el ambiente de Balaídos. “Este equipo tiene mucha hambre de éxito. Podemos divertirnos mucho”, ha subrayado.

El nuevo portero celeste se ha referido en su breve intervención a los motivos de su fichaje, en el que el Celta llevaba ya algunos meses trabajando. “Lo primero el afecto de la gente que me llamó desde aquí. Hace dos meses contactaron con mi agente y mostraron un gran interés en mí”, ha explicado Radu, al que sedujo también el proyecto que lidera Claudio Giráldez: “Y también el proyecto que tenéis aquí. Paso a paso, el Celta se está convirtiendo en un club muy grande”.

Andrei Radu se ha mostrado impresionado por la gran campaña firmada el pasado curso por el conjunto celeste y tiene depositadas altas expectativas en la temporada venidera, con el equipo en competición europea. “El año pasado se hizo un trabajo asombroso y creo que este año podemos divertirnos mucho en Europa porque este es un gran equipo, con jugadores jóvenes y mucha hambre de éxito”, ha destacado.

El exportero del Inter de Milán confía en aportar experiencia al bisoño conjunto de Giráldez, si bien ha precisado que los éxitos nunca llegan en fútbol desde el plano individual y ha pedido unidad para plasmar el apetito competitivo común sobre el terreno de juego. “Creo que puedo aportar es un poco de mi experiencia porque el equipo es muy joven. Pero claro, el éxito viene de todo el equipo, así que tenemos que trabajar juntos para alcanzar nuestras metas”, ha dicho.

A la hora de fijar objetivos, tanto en el plano personal como en el colectivo, Radu se ha mostrado explícito: “Mi objetivo personal es dar el máximo cada día para mejora cada una de mis cualidades, también mentalmente, que es lo más importante. En cuanto a objetivos de equipo, llegar lo más lejos posible en la Europa League y también hacer una gran temporada en LaLiga”.

No faltan en estas primeras declaraciones de Andrei Radu referencias a la afición y el ambiente de Balaídos, que el guardameta está deseando vivir en persona. “Los aficionados son muy hospitalarios y crean un gran ambiente, que es lo más importante para un equipo de fútbol. Estoy impaciente por verlos desde el campo y, por supuesto, sentirlos”, ha asegurado el cancerbero. Y ha añadido: “Creo que en la grada se siente la misma adrenalina que en el campo. Creo que la afición siente lo mismo. El estadio es muy bonito y creo que el ambiente será muy bueno en todos los partidos. Estoy impaciente por empezar”.

El cancerbero rumano ha desvelado también que recibió una llamada de Claudio Giráldez para animarle a fichar por el Celta y se ha mostrado agradecido por la confianza que el técinco le ha mostrado, a la que espera responder sobre el terreno de juego: “Sí que hablé con el entrenador. Me llamó hace algunas semanas y hablamos un poco. No puedo decir de lo que hablamos, pero sí que le agradezco su confianza y estoy seguro de que no le decepcionaré”.

Radu se ha referido, finalmente, a las diferencias entre la Serie A, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, y LaLiga, en la que va a estrenarse la temporada venidera. “Creo que la Serie A es más táctica y defensa. Aquí [en LaLiga] hay más calidad ofensiva y el juego es más espectacular. Creo que esa es la gran diferencia”, ha opinado.