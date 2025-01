Pablo Durán, sobre la posibilidad de suplir a Aspas: «Ninguna responsabilidad, siempre me veo en el once»

Pablo Durán apunta al once celeste en Mendizorroza en ausencia de Iago Aspas, que se perderá el choque frente al Deportivo Alavés por lesión. El tomiñés afronta el reto con confianza, sin que le pese la responsabilidad de cubrir una baja tan sensible en un partido que el Celta de Vigo necesita ganar para cerrar su mala racha de resultados en esta segunda vuelta. «¿Responsabilidad?, ninguna. Yo siempre trato de verme en el once, de otro modo no estaría jugando al fútbol. Siempre intento hacer las cosas lo mejor posible para que llegue el fin de semana el partido y que Claudio le entren dudas de si ponerme o no», ha señalado el atacante canterano en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal celebrado por el Celta en Afouteza. “A partir de ahí, trato de dar lo máximo durante la semana para llegar al partido preparado", ha precisado.

En Medizorroza, Pablo Durán se reencontrará con Eduardo Coudet, el técnico que le hizo debutar con el Celta en Primera División. «Tengo un recuerdo muy bonito porque es la persona que me hace debutar. Aquel partido en Almería es un recuerdo que no se olvidará en la vida. Tengo esa fecha marcada. Le estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio y espero que las cosas le vayan bien», ha manifestado.

El canterano celeste ha admitido que ahora es un futbolista diferente aquel chico al que el Chacho hizo debutar hace más de dos años en el campo del Almería: «Hay muchas diferencias con aquel jugador. Siempre intento, y esto lo tengo muy grabado en mi cabeza, verme tres meses después, si soy mejor jugador, mejor persona, si leo mejor el juego o soy capaz de controlar otros aspectos. Creo que ahora soy un futbolista más táctico, entiendo mejor el juego. A partir de ahí, tengo mucho margen de mejora».

Pablo Durán no cree que el duelo de Vitoria sea especialmente importante por el bache de resultados que el Celta vive en el arranque de la segunda vuelta del campeonato. «Todos los partidos son importantes, independientemente de si estás en la zona media, alta o baja de la tabla. En esta Liga, ganas dos partidos y miras hacia arriba y si pierdes dos miras hacia abajo. Hay que jugar todos los partidos para conseguir los 3 puntos. Este lo afrontamos, como todos, trabajando lo máximo posible y haciendo un plan de partido para ganar», ha comentado.

Pasar página

El futbolista tomiñés ha asegurado que el Celta ha pasado página sobre el varapalo de la eliminación copera del Bernabéu y el mal papel del equipo en el último compromiso liguero contra el Athletic Club. «Ya hemos pasado página. Es un partido que ha quedado atrás. Hay que ver los errores que hemos cometido y lo que hemos hecho bien, corregir lo malo, reforzar lo bueno y afrontar el partido del Alavés a tope», ha explicado Durán, que ha negado que el Celta atraviese una crisis de juego: «No es un momento complicado. Al revés, yo creo que estamos en un buen momento, estamos todo el equipo muy unido, haciendo muchas cosas muy bien. Obviamente tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos. En todos los partidos se cometen errores, pero en general estamos muy contentos. Solo hace falta ver los entrenamientos».

El atacante celeste también se mostró encantado con su creciente protagonismo con el Celta. «Estoy muy contento, sí. Intento hacer las cosas los mejor que puedo y esforzarme máximo. Todos los minutos que tenga son bienvenidos. La verdad es que no imaginaba que iba a contar con los minutos con que estoy contando. Espero que siga así, sostener esto en el tiempo y seguir mejorando para que sean más», ha confesado Durán, que siente recompensado su trabajo: «Detrás de lo que se ve hay mucho trabajo mío y de todo el equipo. He trabajado mucho para que lleguen las oportunidades y poder aprovecharlas lo mejor posible».