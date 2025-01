Jones El-Abdellaoui: «Venir al Celta fue una decisión fácil y creo que ha sido la correcta»

El Celta ha presentado en Afouteza a su primera ­—y el club espera que única— adquisición en el mercado invernal, el atacante noruego de ascendencia marroquí Jones El- Abdellaoui, que se ha comprometido con el conjunto celeste por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2029.El Abdellaoui, de 18 años, tendrá ficha con el Fortuna, pero estará en dinámica del primer equipo con la idea de que en poco tiempo se convierta en un jugador importante para Claudio Giráldez, que ha avalado su contratación. El Celta ha pagado al Valerenga, su club de origen, algo más de 4 millones por su traspaso.

El Celta seguía desde hace tiempo los pasos a este joven futbolista, en cuyo fichaje han participado «todos los estratos» del departamento de Scouting, según ha desvelado el director de fútbol Marco Garcés, que ha ejercicio como maestro de ceremonias y se ha mostrado «entusiasmado» con su contratación. En los últimos seis meses, miembros del departamento viajaron en varias ocasiones a Noruega para verlo jugar y quedaron impresionados con sus condiciones. La operación es muy similar a la llevada a cabo hace tres años con Williot, cerrada también a un alto precio, que se compensa con un bajo salario y un contrato de larga duración. Tanto Giráldez como Fredi, el técnico del Fortuna, han dado el visto bueno a su contratación.

«Venir al Celta ha sido una decisión fácil y creo que ha sido la correcta», ha señaldo el jugador durante su presentación en la ciudad deportiva. El-Abdellaoui ha reconocido que no sabía mucho del Celta y que fueron sus agentes los que le hablaron del club en cuanto se interesó por hacerse con sus servicios. También llamó a Larsen, que le dio muy buenas referencias. «Para ser totalmente sincero , la verdad es que no conocía mucho sobre el Celta. Sabía que habían pasado por aquí bastantes jugadores escandinavos, pero todavía estoy en un proceso de aprendizaje sobre el club y su historia. También hablé con Laren y él me ayudó a tomar la decisión», ha explicado el chico, que estuvo acompañado en su puesta de largo por sus agentes y sus padres. «Jörgen me comentó que es una ciudad muy bonita y muy buen lugar para desarrollarse. Una ciudad muy fácil y que tiene muy poquito caos que facilita centrarse mucho en el fútbol. Me dio varias recomendaciones de dónde vivir y otros consejos para aclimatarme a la ciudad», ha detallado El-Abdellaoui.

El nuevo jugador celeste se ha definido, esencialmente, como un extremo derecho, aunque desde que a los 15 años entró en las categorías inferiores del Valerenga ha ocupado todas las posiciones del frente ofensivo. «A lo largo de mi carrera he jugado en todas las posiciones de arriba. En la temporada anterior la jugué por la banda derecha y es donde más cómodo me encuentro», ha declarado El-Abdellaoui, que destaca por el buen manejo de sus dos piernas: «Soy diestro, pero con el tiempo estoy tratando de mejorar todas mis facetas como futbolista y trabajo mucho en mi zurda también para intentar ser un jugador lo más peligroso posible. Aún me queda mucho por mejorar».

La idea de alternar el Fortuna con el primer equipo, lejos de producirle rechazo, la parece lo más adecuado par progresar en su todavía incipiente carrera: «Jugar en el filial no es un problema. No he venido pensando en que iba a jugar todos los minutos en LaLiga. Mi objetivo es ir dando pasitos, ir desarrollándome poco a poco y jugar en el filial forma parte de mi crecimiento».

En esta última idea ha incidido Marco Garcés, el director de fútbol, que se ha felicitado por la incorporación de un diamante en bruto que el club tiene que pulir en los próximos años. «Tenemos que poner mucha atención en darle las mejores herramientas y crear un contexto para posibilitar su éxito. Lo verán participar en ambas divisiones, en Primera División y con el equipo B, buscando darle la mejor posibilidad de este éxito. Es importante que tenga todos los minutos que requiera para que él pueda explotar», ha destacado el ejecutivo.