Diego, posiblemente el mayor fan del céltico Iván Villar lejos de Galicia, cumplió su sueño en Villarreal

Diego Barrachina quiere compartir con los aficionados al Celta uno de los momentos más ilusionantes de su vida. De ahí que se haya puesto en contacto con Faro de Vigo para contar lo que vivió el pasado lunes, día en el que los de Claudio Giráldez visitaban el campo del Villarreal en la tercera jornada de Liga.

"Me llamo Diego Barrachina Vivar y soy de Castellón de la Plana", comienza diciendo en una larga misiva que envió por redes al decano de la prensa nacional en las últimas horas. El escrito detalla cada momento de ese 26 de agosto, desde los ojos de este aficionado al fútbol y fan incondicional de Iván Villar, el portero del Celta que ese día, además de defender la meta de los vigueses, lució el brazalete de capitán, como recuerda Diego en ese extenso mensaje.

El once del Celta en Villarreal con Iván Villar como capitán. / FDV

"Desde que Ivan Villar debutó con el Celta de Vigo, en el 2017 -en Primera-, siempre he seguido su trayectoria", afirma el que, seguramente, sea el mayor fan del meta cangués fuera de Galicia. Así lo demuestra relatando cada etapa del futbolista: sus cesiones al Levante y al Leganés, las circunstancias que propiciaron sus suplencias y titularidades en el Celta (lesiones de compañeros, llegadas de nuevos porteros, expulsiones...), hasta llegar a esta temporada, que está siendo la apuesta inicial de Giráldez, "en detrimento de Guaita, que aunque estaba lesionado, ya podía jugar estas dos últimas jornadas", matiza, demostrando su profundo conocimiento de la actualidad deportiva celeste.

"Llevó dos o tres años intentando conseguir la camiseta de Ivan Villar, así que la semana pasada contacté tanto con el Celta, como con su agencia de representación para que le pasara mi mensaje", confiesa el castellonense, que en la noche del lunes iba a presenciar el partido en La Cerámica, momento perfecto para ese encuentro entre fan e ídolo.

Discapacidad, acoso escolar y padres enfermos

En ese mensaje dirigido al de Cangas, Diego también dejó algunos detalles de su vida, "una vida muy dura", matiza.

"Quiero que conozcas un poco más de mí y de mi historia. Tengo una discapacidad de un 65% de minusvalia psiquica y física, y en el colegio, pero sobre todo en el Instituto, he sufrido acoso escolar, me hacían la vida imposible", confiesa este castellonense de 36 años, "durante los que he aprendido a ser una persona responsable y trabajadora". A raíz de ese bullying y de la desatención que sufrió por parte de los docentes, su padre decidió cambiarle a la Asociación y Fundación Sindrome de Down, "y desde que me metieron allí en el 2005, he aprendido a formarme para trabajar". Un año antes, su madre sufría un ictus.

Diego ha trabajado de conserje y ahora, desde hace 13 años, está empleado en el hipermercado Alcampo de Castellón, "donde soy muy feliz, y mis compañeras de caja están muy contentas conmigo", explica este azafato de servicio, que nos relata al dedillo todas las tareas que desempeña en el establecimiento. En casa, él y su hermano se reparten las labores del hogar y el cuidado de su madre, que sufre daño cerebral, y ahora también el de su padre, con síntomas de demencia senil. Pero Diego busca motivos para disfrutar de la vida, como el fútbol, del que es un apasionado y fiel seguidor del Castellón -que milita en la categoría de plata-, o el balonmano, otro deporte que también le gusta. Nos cuenta que hace unas semanas viajó a Madrid, "una de las mayores experiencias de mi vida que jamás olvidaré", donde visitó, entre otros lugares, "el Congreso, la calle Génova del PP, la calle Ferraz de PSOE, la Audiencia Nacional, el Piruli que esta al lado de RTVE, y el Estadio Santiago Bernabeu y el Wizink Center desde fuera".

Diego Barrachina, seguidor del Castellón, con la indumentaria y la bufanda de su equipo. / Facebook

Regalo con 'lazo' celeste

El lunes, Iván Villar cumplía otro sueño de este exhaustivo 'enumerador' de todo lo bueno y de todo lo malo que le pasa. Esta vez, la historia se quedó en su cajón de cosas increíbles, y eso que el relato tuvo sus momentos de incertidumbre:

"He estado en el hotel de concentración del Celta, que ha llegado a las 13.00 horas a Castellón. He saludado a Ivan Villar y le he dado la mano. Le iba a decir lo de la camiseta, pero se ha metido rápido al Hotel, así que se lo he recordado al delegado, Vlado Gudelj, y le he dicho iba a estar situado (Tribuna Baja Lateral, donde estan calentando los jugadores en la banda). Ya en el partido, en mi sitio, Ivan Villar, como capitán se ha hecho la foto con el capitan del Villarreal y el cuarteto arbitral. Desde mi posición le saludaba con las manos en alto; no sé si me habrá visto, creo que no, porque estaba concentrado en el partido".

"Me he puesto a llorar porque le veía sufrir"

En la segunda parte, ya estaba enfrente de mí, concentrado en el partido, en dar indicaciones a sus compañeros, y preocupado por si le expulsaban, sufriendo, porque habia mucha tensión (...), con los nervios, en algun momento me he puesto a llorar porque le veía que estaba sufriendo. (...). Al final como habían perdido, estaba fastidiado, triste, enfadado, con la mirada perdida; ni me ha mirado, ni se ha acordado de mí. (...) Ya cuando se iba a los vestuarios, desde mi posición con las manos en alto le estuve saludando y haciendo señas. No sé si me ha mirado. Gudelj se lo ha dicho, así que se ha quitado la camiseta, se ha acercado a mí y me la ha dado. Después, fuera del estadio, Ivan Villar ha sido de los primeros en salir y cuando se ha acercado a la gente a firmar, me he hecho la foto con él y su camiseta".

Diego se hizo una foto con el entrenador del Celta, Claudio Giráldez. / Cedida

Diego también se fotografió con Claudio Giráldez en los aledaños de La Cerámica. "Le di ánimos y le dije con el corazón en la mano, que están jugando muy bien y que para mí, son los candidatos para pelear y optar a jugar en Europa".

Con respecto a su ídolo, Diego lanza un último mensaje en forma de alegato, después de los cuatro goles que encajó ante el Villarreal: "Iván Villar está sufriendo mucho, la gente, la afición del Celta le critica en redes sociales, porque esta jugando de titular en vez de Guaita, y no lo ven seguro por sus actuaciones de la temporada pasada. Iván Villar no se merece este trato, porque es un hombre de la casa, es canterano y un gallego de corazón, comprometido con el Celta, que lucha en cada entrenamiento por la titularidad, y que no se queja al no jugar. Espero que esta temporada tenga suerte y minutos, aunque la decisión es del entrenador, pero es uno de mis porteros favoritos", sentencia.