Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad GaliciaSalud mentalMercado laboralVida en el ruralCrisis comerciosForo Faro Educa
instagramlinkedin

Joyería Suiza y As Celtas se alían en una colección de oro y plata

La presidente del Celta observa las joyas. | FDV

La presidente del Celta observa las joyas. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Joyería Suiza y As Celtas se han aliado. Las piezas de la nueva «Colección Celta» se presentaron en un evento que tuvo lugar en A Sede y que reunió a un selecto grupo de invitados, entre los que se encontraban las jugadoras de la plantilla celeste. Entre ellas, Ana Toubes, a la que se entregó el galardón de MVP de la pasada temporada.

La colección de joyas.

La colección de joyas. / FDV

La colección, ya a disposición de los aficionados, recorre emblemas como la cruz de Santiago, el blasón celeste, la doble «C» y la corona. La colección cuenta con 25 piezas exclusivas, que incluyen anillos tipo sello, pendientes, pulseras, colgantes y gemelos. Las joyas están elaboradas en metales nobles como el oro amarillo y oro rosa de 18 quilates y plata, incorporando zafiros celestes como corazón y detalles en rubíes. La propuesta se despliega en dos vertientes: la ‘Línea Identitaria’, con la presencia explícita del escudo, y la ‘Línea de Inspiración’, con interpretaciones más sutiles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iago Rodríguez, el ourensano que repartió pizzas para pagarse la licencia de piloto y ahora protege los montes gallegos desde el cielo
  2. El complejo deportivo de Samil tiene fecha de caducidad: así se transformará esta zona de Vigo en los próximos años
  3. La huella de la Sareb en Cangas deja chalés okupados y edificios en ruina
  4. Vigo registra la mayor tasa de ingresos con covid de Galicia tras más que duplicarse en una semana
  5. Cesa el asesor de Rafa Domínguez en la Diputación de Pontevedra a raíz de su polémico vídeo en TikTok
  6. Facenda duplica el valor de los inmuebles declarados en compraventas y herencias para elevar su recaudación
  7. Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
  8. Muere Pedro Ocampo, exconcejal de Porriño y profesor

Mozart abre una nueva temporada de la Orquesta Clásica de Vigo

Mozart abre una nueva temporada de la Orquesta Clásica de Vigo

Pontevedra acogerá 70 automóviles clásicos en la VIII Concentración de Vehículos Históricos

Pontevedra acogerá 70 automóviles clásicos en la VIII Concentración de Vehículos Históricos

Un amplio dispositivo policial frena el intento de suicidio de un joven en el puente de Rande

Un amplio dispositivo policial frena el intento de suicidio de un joven en el puente de Rande

Prisión provisional por homicidio para el acusado de matar a su madre en Ponteareas

Prisión provisional por homicidio para el acusado de matar a su madre en Ponteareas

Hallan en Teruel el primer diplodocus fuera de Norteamérica: vivió hace 150 millones de años y medía hasta 25 metros

Hallan en Teruel el primer diplodocus fuera de Norteamérica: vivió hace 150 millones de años y medía hasta 25 metros

Juicio en Pontevedra: el acusado de quedarse con una indemnización de su hijo lo hacía dormir en el suelo cuando llevaba una chica a casa

Juicio en Pontevedra: el acusado de quedarse con una indemnización de su hijo lo hacía dormir en el suelo cuando llevaba una chica a casa

El Corte Inglés de Vigo se reinventa con nuevas marcas y distribución

El Corte Inglés de Vigo se reinventa con nuevas marcas y distribución

Dejó dos perros encerrados en una furgoneta al sol en Toledo y uno murió: detenido un hombre de 74 años por maltrato animal

Dejó dos perros encerrados en una furgoneta al sol en Toledo y uno murió: detenido un hombre de 74 años por maltrato animal
Tracking Pixel Contents