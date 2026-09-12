As Celtas se ponen a prueba ante el filial de Osasuna

Tercera cita consecutiva para la afición céltica en A Madroa. Y segundo equipo que pasa por la ciudad deportiva tras la doble presencia del Real Avilés en liga y Copa de la Reina.

A las 11:00 horas (arbitraje de Amado Alonso, Delegación de Vigo), As Celtas reciben al filial de Osasuna, su equipo B, al que se enfrentan por vez primera. La campaña pasada el conjunto navarro militaba en el grupo 2 de 3ª RFEF, único de Navarra, en el que acabó campeón invicto tras veintidós jornadas.

David Ferreiro, técnico del conjunto celeste, anunció la convocatoria de dieciocho futbolistas y en ella no figuran la delantera Andrea Albiol, por sanción federativa -que cumplirá en este choque-, ni la central Elena Pérez. Respecto al 2-1 sobre el Real Avilés, entran María Nogueira en la delantera y Sara Couso en la zaga. El técnico vigués, con un calendario de septiembre muy cargado (cuatro choques de Liga y dos de Copa), puede permitirse rotaciones en la convocatoria para distribuir los minutos entre sus jugadoras.

En la primera jornada, el cuadro pamplonica que dirige David Ruiz perdió 0-3 ante el Real Oviedo, con encuentro resuelto prácticamente a la media hora de juego. Para las viguesas, los tres puntos son necesarios pensando en que un buen inicio liguero permite dosis de moral extra. Y porque mantenerse en los primeros puestos, con cinco plazas de ascenso en juego, es el objetivo de esta temporada.

Hasta ahora, el doble enfrentamiento del conjunto celeste con el serio once avilesino demostró que la defensa céltica es sólida y que el equipo, con la llegada de Albiol, tiene una capacidad ofensiva superior. Precisamente en este partido, sin ella, también se verán otras variantes contra un equipo recién ascendido.

CAMPO: A Madroa

HORA: 11:00 horas