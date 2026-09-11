As Celtas Sporting, favorito al título, con dos billetes de ascenso

Segunda temporada consecutiva de la Tercera Federación de fútbol femenino bajo el control parcial de las federaciones autonómicas. La Real Federación Gallega de Fútbol pone en marcha el grupo 1, con trece equipos, tres de ellos de Vigo y su área de influencia (As Celtas Sporting, Lóstrego y Tomiño FC) y la baja de última hora del Domaio FC, que en el calendario ya sorteado figura como equipo retirado.

Con la nueva reestructuración del fútbol femenino en la Española, dos son los ascensos en juego en el grupo, para el campeón y el subcampeón, una noticia óptima, pues el Lóstrego se quedó a las puertas de subir tras una excelente campaña.

Será éste un año distinto. Por vez primera desde 2012, cuando Toni Pazó y su plantilla lograron el ascenso a Primera Nacional desde los campeonatos autonómicos, la categoría, que tantas veces ha cambiado de nombre, carecerá de la referencia de As Relfas, el campo del Sárdoma CF. Tenía la oferta de repesca por parte federativa, pero el club vigués ha decidido dedicarse exclusivamente a los equipos de base y su plantilla sénior ha recalado en otros conjuntos de Vigo.

El Lóstrego se ha reforzado con media docena de sardomistas, con la portera Andrea Vares y Andrea Álvarez «Peque» como principales fichajes. Elisa Gonzalo, otra ex Sárdoma que ha pasado por el Bembrive FS, es otro de los refuerzos para un conjunto que ha cambiado de técnico con la llegada del pacense Antonio Pereira.

As Celtas Sporting, vigente campeón, mantiene el bloque y, con Vicky Vázquez ahora al frente, la filosofía y los objetivos siguen siendo los mismos que llevaron al equipo de David Ferreiro al título: máximo nivel competitivo y futbolistas preparadas para competir con el A cuando se las requiera.

También hay cambio en los banquillos de Tomiño y Domaio. El porriñés Borja González debuta en O Alivio con un plantel reforzado por Tamara Custodio y Andrea Banga (Domaio), además de las sardomistas Lucía Fernández e Inés Penín.

De 2ª Federación ha bajado el Atlético Villalonga, con varias ex del Lóstrego (Marta Carballo y Ana Iglesias) y de As Celtas (Adriana Alonso, Noelia Pereira, Emma Domínguez, Paula Lorenzo o Jimena Oubiña), lo que confiere al grupo una dosis extra de rivalidad.

Y precisamente para inaugurar la competición, este sábado, Tomiño y As Celtas B abren el campeonato en O Alivio (17:30 horas). la campaña anterior, el choque dio muchas vueltas (2-2) y fue excelente. El domingo, el Lóstrego recibirá al Victoria FC santiagués en el Novo Mirador de Beade (17:30).

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Esperan veintiséis jornadas y el 9 de mayo –otra vez un campeonato corto con seis parones excluyendo el navideño– habrá dos ascensos y dos descensos. La emoción es lo único asegurado.