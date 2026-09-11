Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad GaliciaSalud mentalMercado laboralVida en el ruralCrisis comerciosForo Faro Educa
instagramlinkedin

Fútbol / Tercera RFEF Femenina

As Celtas Sporting, favorito al título, con dos billetes de ascenso

El Sárdoma no será una de las referencias en la categoría por primera vez desde 2012

Homenaje a As Celtas Sporting en Balaídos.

Homenaje a As Celtas Sporting en Balaídos. / Alba Villar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Ovenza

Vigo

Segunda temporada consecutiva de la Tercera Federación de fútbol femenino bajo el control parcial de las federaciones autonómicas. La Real Federación Gallega de Fútbol pone en marcha el grupo 1, con trece equipos, tres de ellos de Vigo y su área de influencia (As Celtas Sporting, Lóstrego y Tomiño FC) y la baja de última hora del Domaio FC, que en el calendario ya sorteado figura como equipo retirado.

Con la nueva reestructuración del fútbol femenino en la Española, dos son los ascensos en juego en el grupo, para el campeón y el subcampeón, una noticia óptima, pues el Lóstrego se quedó a las puertas de subir tras una excelente campaña.

Será éste un año distinto. Por vez primera desde 2012, cuando Toni Pazó y su plantilla lograron el ascenso a Primera Nacional desde los campeonatos autonómicos, la categoría, que tantas veces ha cambiado de nombre, carecerá de la referencia de As Relfas, el campo del Sárdoma CF. Tenía la oferta de repesca por parte federativa, pero el club vigués ha decidido dedicarse exclusivamente a los equipos de base y su plantilla sénior ha recalado en otros conjuntos de Vigo.

El Lóstrego se ha reforzado con media docena de sardomistas, con la portera Andrea Vares y Andrea Álvarez «Peque» como principales fichajes. Elisa Gonzalo, otra ex Sárdoma que ha pasado por el Bembrive FS, es otro de los refuerzos para un conjunto que ha cambiado de técnico con la llegada del pacense Antonio Pereira.

As Celtas Sporting, vigente campeón, mantiene el bloque y, con Vicky Vázquez ahora al frente, la filosofía y los objetivos siguen siendo los mismos que llevaron al equipo de David Ferreiro al título: máximo nivel competitivo y futbolistas preparadas para competir con el A cuando se las requiera.

También hay cambio en los banquillos de Tomiño y Domaio. El porriñés Borja González debuta en O Alivio con un plantel reforzado por Tamara Custodio y Andrea Banga (Domaio), además de las sardomistas Lucía Fernández e Inés Penín.

De 2ª Federación ha bajado el Atlético Villalonga, con varias ex del Lóstrego (Marta Carballo y Ana Iglesias) y de As Celtas (Adriana Alonso, Noelia Pereira, Emma Domínguez, Paula Lorenzo o Jimena Oubiña), lo que confiere al grupo una dosis extra de rivalidad.

Y precisamente para inaugurar la competición, este sábado, Tomiño y As Celtas B abren el campeonato en O Alivio (17:30 horas). la campaña anterior, el choque dio muchas vueltas (2-2) y fue excelente. El domingo, el Lóstrego recibirá al Victoria FC santiagués en el Novo Mirador de Beade (17:30).

Noticias relacionadas

Esperan veintiséis jornadas y el 9 de mayo –otra vez un campeonato corto con seis parones excluyendo el navideño– habrá dos ascensos y dos descensos. La emoción es lo único asegurado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iago Rodríguez, el ourensano que repartió pizzas para pagarse la licencia de piloto y ahora protege los montes gallegos desde el cielo
  2. El complejo deportivo de Samil tiene fecha de caducidad: así se transformará esta zona de Vigo en los próximos años
  3. La huella de la Sareb en Cangas deja chalés okupados y edificios en ruina
  4. Vigo registra la mayor tasa de ingresos con covid de Galicia tras más que duplicarse en una semana
  5. Cesa el asesor de Rafa Domínguez en la Diputación de Pontevedra a raíz de su polémico vídeo en TikTok
  6. Facenda duplica el valor de los inmuebles declarados en compraventas y herencias para elevar su recaudación
  7. Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
  8. Muere Pedro Ocampo, exconcejal de Porriño y profesor

Mozart abre una nueva temporada de la Orquesta Clásica de Vigo

Mozart abre una nueva temporada de la Orquesta Clásica de Vigo

Pontevedra acogerá 70 automóviles clásicos en la VIII Concentración de Vehículos Históricos

Pontevedra acogerá 70 automóviles clásicos en la VIII Concentración de Vehículos Históricos

Un amplio dispositivo policial frena el intento de suicidio de un joven en el puente de Rande

Un amplio dispositivo policial frena el intento de suicidio de un joven en el puente de Rande

Prisión provisional por homicidio para el acusado de matar a su madre en Ponteareas

Prisión provisional por homicidio para el acusado de matar a su madre en Ponteareas

Hallan en Teruel el primer diplodocus fuera de Norteamérica: vivió hace 150 millones de años y medía hasta 25 metros

Hallan en Teruel el primer diplodocus fuera de Norteamérica: vivió hace 150 millones de años y medía hasta 25 metros

Juicio en Pontevedra: el acusado de quedarse con una indemnización de su hijo lo hacía dormir en el suelo cuando llevaba una chica a casa

Juicio en Pontevedra: el acusado de quedarse con una indemnización de su hijo lo hacía dormir en el suelo cuando llevaba una chica a casa

El Corte Inglés de Vigo se reinventa con nuevas marcas y distribución

El Corte Inglés de Vigo se reinventa con nuevas marcas y distribución

Dejó dos perros encerrados en una furgoneta al sol en Toledo y uno murió: detenido un hombre de 74 años por maltrato animal

Dejó dos perros encerrados en una furgoneta al sol en Toledo y uno murió: detenido un hombre de 74 años por maltrato animal
Tracking Pixel Contents