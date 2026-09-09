Otro día de apuros con final feliz para As Celtas

El Celta debutó en el torneo del KO, erró un penalti (Noela Sánchez) que pudo evitarle el estrés posterior, se permitió el lujo de convertir una asistencia de Albiol en un error grosero (María Nogueira, sola y chutando desviado en el minuto 44)… pero acabó eliminando al Real Avilés en la tanda de penaltis (4-2). Otra vez de forma agónica en cuanto al marcador, no respecto a su fútbol.

Tras un partido en el que las locales gozaron de ocasiones suficientes para resolver en los noventa minutos, las jugadoras que entrena David Ferreiro ya avisan de una temporada con buena pinta en la que el sufrimiento será fiel compañero de mochila. Ante un Real Avilés más cauto atrás que el domingo, las célticas respondieron con clarividencia muy pronto.

Ana Toubes, frenada en falta. / Jose Lores

En el séptimo minuto, Albiol se fue de su par y desde la diagonal soltó su típico zurdazo, pero que se fue algo desviado. Buscaba la escuadra. Tres minutos más tarde, Noela metió un preciso pase al hueco para que la delantera de Benicarló se plantara sola. Y en el mano a mano la portera le ganó la partida rechazando su chut. Raro que Albiol perdone, pero lleva un 0/2 en dos partidos.

El caudal ofensivo no paró. David Ferreiro cambió varias jugadoras respecto al domingo para dosificar una semana con tres partidos, pero las soluciones ofensivas continuaron haciendo acto de presencia. En el minuto 25, Noela robaba el cuero a Andrea Martín, se escapaba sola por la banda izquierda y la defensora avilesina la derribaba por detrás en el área. Penalti claro. La de Sigüeiro se fue a los once metros, chutó al lado derecho de la guardameta y ésta adivinó el lanzamiento. Nara Fernández suele ser la encargada (dos la campaña pasada) y Albiol es otra lanzadora fiable.

En el 44, un balón filtrado de Estela Castro a Albiol -se conocen de sobra de su época en el Sárdoma- llevó a ésta al área por la banda izquierda del ataque, asistió en el punto de penalti a Nogueira, que tuvo tiempo, sola, de acomodarse el balón ante la salida desesperada de la portera… para colocarlo un metro fuera de la portería rival. Terrible. En el descuento (45+2), Tati Cruz chutaba al larguero.

En la segunda mitad, más ocasiones (Nogueira, Albiol, Noela…), atajadas por la arquera avilesina, y la oportunidad definitiva, de Sara Couso, en el 90 tras centro de una pletórica Paula Rodríguez. Pero otra vez la portera evitó el gol, casi a bocajarro.

Y en los penaltis, As Celtas siempre mandaron. Marcó Couso, igualó Rebe (1-1), anotó Toubes un obús (2-1), Iria sacó con las piernas el chut de la estadounidense Douglas… y Paula atrapaba el lanzamiento de Nara, a la izquierda de la portera (2-1). Carol chutaba a la cruceta, Albiol lo hacía fácil (3-1), Marina firmaba el 3-2 y Sara Debén, el definitivo 4-2. Clasificadas.

Este viernes, sorteo

La segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, solo para los equipos clasificados de la primera eliminatoria, se sortea este viernes (11:00 horas, Youtube de la RFEF). La normativa sigue manteniendo la proximidad geográfica. En primera ronda la Española metió en un mismo grupo al Celta y a los tres equipos asturianos, por lo que el Real Oviedo (1ª RFEF), que eliminó al Sporting de Gijón, será el rival en A Madroa en septiembre (martes 29 o miércoles 30) o el primer día de octubre (jueves).

Albiol, sancionada

El juez único confirmó lo esperado: un partido de sanción a la “7” celeste, que cumplirá este domingo con la visita de Osasuna B (11:00 horas).