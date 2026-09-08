As Celtas afrontan el reto de su debut en la Copa de la Reina

La Copa de la Reina regresa a Vigo tres años después de su primera incursión. Tras aquel 0-2 de la Secció Esportiva AEM ilerdense en As Relfas ante el Sárdoma en septiembre de 2023, ahora son As Celtas las que toman este miércoles el testigo, de nuevo en primera ronda (19:00).

¿Ilusión? A raudales. ¿Exigencia? Competir, que es la mejor forma de honrar la entrada céltica en un nuevo campeonato. Las de David Ferreiro repiten escenario (A Madroa) y rival (Real Avilés). Varía el formato, que es copero: eliminatoria a partido único, sin prórroga y con penaltis, en caso de ser necesario desempatar.

Si así lo considera, el técnico vigués dispondrá de Andrea Albiol para el choque. La expulsión dominical de la delantera zurda la privará de participar en la segunda jornada liguera, el domingo en la ciudad deportiva de A Madroa contra Osasuna, según confirmó el club. Las sanciones no graves se cumplen en la competición donde sucedieron.

Las viguesas buscan un inicio idílico con su afición, de la que esperan otra notable respuesta. El calendario de Liga y Copa permite tres partidos consecutivos como anfitrión. Y Ferreiro y sus jugadoras quieren aprovecharlo para dar un golpe de autoridad y mandar un aviso al resto de rivales.

El torneo del KO abre su ejercicio con esta primera ronda que comprende 16 partidos. Los vencedores jugarán entre sí en la segunda ronda (30 de septiembre) y no será hasta la tercera cuando entrarán hasta ocho equipos de la máxima categoría. Los muy buenos se harán esperar más.

Tras un martes lluvioso, Meteogalicia pronostica una jornada soleada que puede calcar lo vivido el domingo. Precisamente ese día, Ferreiro realizó su primer descarte (María Nogueira, por cuestiones técnicas). El vigués, además de las lesionadas conocidas, dispone del resto de efectivos para volver a competir contra las avilesinas.

Aunque es una fecha histórica para el fútbol femenino celeste, A Madroa sigue siendo su epicentro, quedando Balaídos para los equipos profesionales masculinos. Tal vez, si se pasan las dos primeras rondas, los éxitos coperos podrían abrir el estadio vigués a algún partido femenino de Copa. Pero el primer paso es el Real Avilés, difícil de batir (1-0 en la 25/26 y 2-1 el pasado domingo).

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De aquel Sárdoma de 2023 que jugó el choque de la Copa de la Reina, hay tres futbolistas en las actuales As Celtas: las atacantes Andrea Albiol y Luchi Fernández y la centrocampista Estela Castro.