Victoria sufrida para As Celtas en su estreno

El primero de los dos actos consecutivos de As Celtas contra el Real Avilés Industrial en Vigo se saldó con triunfo céltico, muy sufrido por la falta de acierto local a la hora de sentenciar, que no por control del partido. Sí, las avilesinas se adelantaron con un golazo por la escuadra de Nuria Torres (Portonovo, 2002) desde fuera del área y a media hora del final las de David Ferreiro perdían, pero el marcador no reflejaba lo que se veía en el campo. Y, sobre todo, quedaba un mundo por jugarse.

El conjunto vigués, siempre diésel en su fútbol (va de menos a más), pudo resolver el choque en el último cuarto de hora del primer periodo, pero entre la portera (cabezazo de Debén, minuto 36), el larguero y la manopla de la portera (Albiol, minuto 36) y el exceso de confianza de la «7» de Benicarló a la hora de finiquitar un comodísimo mano a mano contra Pau (minuto 39), el electrónico no cambiaba ni un solo dígito al descanso.

Al inicio del segundo periodo, Toubes era una torbellino por la banda derecha. Un centro suyo acababa en disparo alto y desviado de María Figueroa (minuto 52) y otro raso dos minutos más tarde también asustaba a las avilesinas (minuto 54). Pero el Avilés marcaba con un obús desde fuera del área.

David Ferreiro reaccionó de inmediato. Triple cambio. Toubes probaba con un chut desde la diagonal. Alto (minuto 69). Sara Debén, que después se lesionaría el tobillo izquierdo, sacaba un peligroso centro chut en el 73. El Celta tenía la posesión, buscaba las bandas y dominaba. En el 74, Noela recuperaba y no se lo pensaba: un disparo lejano, bombeado y colocado que se iba al larguero (minuto 74). Tanto va el cántaro a la fuente que acabó por romperse. Albiol, que siempre bota unos saques de esquina tan enroscados como duros y peligrosos, obligó a dos despejes de puños de Pau. En el primero, Tati Cruz, pegada, fue con todo para meter el cuero (1-1). En el segundo, Aitana acababa por chutar fuera.

Y en el 90, Albiol estrenó su cuenta goleadora. Una de las pocas futbolistas de este grupo que buscan el disparo lejano, especialmente ante porteras de estatura media o baja, hizo lo que tan buen rendimiento le dio al Sárdoma dos años atrás. Levantó la cabeza, sacó un zurdazo en parábola y la portera visitante, mal colocada, fue incapaz de despejar el balón.

Así vivimos el As Celtas 2 - Real Avilés CF 1 / R. V.

En los instantes finales, un derribo de Rebeca Oliveira sobre Albiol, merecedora de tarjeta porque se iba con metros por delante, terminó en absurda patada desde el suelo de la delantera céltica a su rival ante Táboas. El colegiado estimó que con amarilla Albiol recibía suficiente castigo (que era la segunda y por tanto ya suponía su expulsión) mientras su rival se llevaba la cartulina por la falta previa.

Victoria merecida en el estreno de Ferreiro en el banquillo céltico y primeros tres puntos en casa para continuar con la racha de imbatibilidad en A Madroa.

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Este miércoles, histórico segundo envite entre viguesas y avilesinas en el mismo escenario. As Celtas debutarán en la Copa de la Reina (19:00 horas) a partido único. Y en esta semana fantástica, un tercer partido en casa, siempre en A Madroa, frente a Osasuna (domingo 13, 11:00 horas).