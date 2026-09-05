As Celtas, con cinco plazas de ascenso, ante su gran oportunidad

As Celtas, que recibe este domingo al Real Avilés en A Madroa (17:00 horas), disputa su segunda temporada en 2ª RFEF con un bloque casi inalterado respecto a la campaña pasada, el debut del experimentado David Ferreiro como entrenador principal y una doble ilusión: el ascenso a 1ª RFEF y un buen papel en su primera participación en la Copa de la Reina.

Aunque el club nunca se ha marcado de forma oficial el objetivo de subir –la presión es mayor de forma interna sin necesidad de hacer públicas sus metas–, As Celtas señala en rojo para mayo de 2027 el ineludible ascenso en su hoja de ruta. Sin excusas. Porque la Federación Española va a reestructurar el fútbol femenino –es la cuarta oportunidad que ocurre desde 2018– y el número de ascensos se ha multiplicado. En un grupo de catorce equipos, subirán el campeón y los conjuntos clasificados del segundo al quinto puesto. El estamento federativo desdoblará la 1ª RFEF, categoría de plata, en dos grupos.

Con el ascenso del Athletic B y de la Real Sociedad B, la renuncia del Atlético C (que benefició la repesca del Avilés) y el descenso de Olímpico de León y Atlético Vilalonga, el conjunto vigués es favorito. Por Galicia ha subido el Victoria CF coruñés, siendo así tres los equipos de la comunidad pues en el grupo 1 continúa el Deportivo B.

Así, Ferreiro arranca con un bloque muy consolidado. Ha llamado del B (As Celtas Sporting) a Paula Rodríguez e Iria Ferreiro, aunque en realidad Paula ya vivió el primer equipo en su año de creación, y ha llegado a A Madroa, con un año de retraso, Andrea Albiol para asegurar mayor eficacia goleadora, el principal problema que arrastró el conjunto celeste en los partidos apretados que lo echaron de los puestos de ascenso la temporada pasada.

Con escasos retoques

reiro apenas ha necesitado retoques. Se fueron la madrileña Sol Moreno, la coruñesa Tati Barcia, la mosense Paula Lorenzo y la viguesa Irene Fernández. Y aunque en sus redes sociales As Celtas anunció a Celia Fontecha (Burgos, 2005) como futbolista subida del B y el eslogan «feita na Madroa», nada más lejos de la realidad. La burgalesa, dos años con ficha B por una extraña gestión interna, ni ha sido canterana pues se forjó en el Burgos para llegar a Galicia a través de la UD Mos, ni su ficha B fue real a efectos futbolísticos: su rendimiento en los dos años de existencia de As Celtas la han situado entre las cuatro jugadoras clave del primer equipo en ambas temporadas. Por fútbol, compromiso y calidad. No, no era B, su calificación ha sido triple A y Ferreiro podrá contar con ella un año más.

David Ferreiro, en su presentación como primer entrenador. / RC Celta

¿Y qué piensa Ferreiro de esta campaña? «Después de completar una buena pretemporada estamos preparados para afrontar el inicio liguero», apunta el técnico vigués.

El Avilés será el primer adversario en A Madroa… y por partida doble: tanto en Liga como en Copa de la Reina (miércoles, 19:00), ésta a partido único. Pero el preparador no ha planteado ambos choques en un mismo paquete: «No pensamos en el doble partido, nos centramos en el primero y luego iremos a por el siguiente». As Celtas debutan en el torneo del KO y eso también ilusiona. El sorteo por proximidad geográfica deparó repetir con el conjunto asturiano.

Con equipos de siete comunidades autónomas (Galicia, País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Madrid), la RFEF ha fijado solo dos descensos frente a los tres vividos en la 25/26.

La primera convocatoria de Ferreiro no ha deparado grandes novedades. Las porteras Naiara Martínez e Iria Ferreiro, Pañu Vior, Sara Debén, Paula Rodríguez, “Muñi”, Elena Pérez, Celia e Iris Acevedo para la zaga, Cuquejo, Aitana Sánchez, Estela Castro, María Figueroa y Tati Cruz como centrocampistas y arriba, Noela Sánchez, Nara Fernández, Ana Toubes y Andrea Albiol. Iris, con ficha B, fue titular en el amistoso en el estadio do Dragao contra el Oporto (2-1).