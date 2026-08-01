As Celtas se estrenan ante el Famaliçao luso

As Celtas afrontan este sábado por la mañana (12:00) el primer partido de pretemporada de este nuevo proyecto que lidera David Ferreiro. El conjunto celeste visita al Famaliçao en el Complexo Desportivo da Lage de la localidad portuguesa.

El primer encuentro de esta nueva tentativa de ascender a Primera Federación viene marcado por el previsible debut de celeste de Andrea Albiol. La goleadora castellonense, ex del Sárdoma, es el único fichaje de As Celtas este verano. Al menos de momento. Pero su capacidad anotadora es la gran esperanza para cubrir el trecho que faltó la campaña pasada para cristalizar el ascenso.

Plantilla de As Celtas. / RC Celta

Junto a ella, destaca la presencia en la primera lista de Ferreiro de varias jugadoras del filial, que el propio técnico vigués dirigió el curso pasado, en el que el segundo equipo celeste ganó la Liga de Tercera Federación. Sara Couso, Noa García, Iris Acevedo y Henar Núñez son las representantes de As Celtas Sporting.

Por lo demás, como es lógico, Paula González y Lara Martínez no entran en la lista ya que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones de rodilla.

En cuanto al test, se espera que sea de nivel. El Famaliçao compite en la Segunda División portuguesa y tiene algo más de rodaje que las celestes. Por tanto, exigirán a las pupilas de Ferreiro un buen nivel para ser competitivas pese a llevar poco más de una semana de entrenamientos.