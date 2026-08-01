Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

La pretemporada

As Celtas igualan con el Famaliçao portugués en el primer test de la pretemporada

Andrea Albiol disputó sus primeros minutos de celeste y los celebró con un gol en el campo de un equipo luso con más rodaje

El primer once titular de David Ferreiro al frente de As Celtas.

El primer once titular de David Ferreiro al frente de As Celtas. / RCCV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Poco. Muy poco tiempo ha tardado Andrea Albiol en justificar la apuesta que As Celtas han hecho por ella en este mercado veraniego. La delantera de Benicarló, hasta el momento único fichaje del conjunto céltico, celebró con un gol sus primeros minutos con la camiseta celeste. Aconteció hoy sábado, en el primer partido de pretemporada del equipo de David Ferreiro, que empató en el campo del Famaliçao portugués (2-2).

El técnico vigués, que debutaba como primer entrenador de la escuadra principal en un partido, apostó por una alineación que mezclaba jugadoras con ficha del filial como Henar o Noa con pesos pesados como Tati Cruz, María Figueroa o Nara.

El choque empezó con el cuadro luso marcando la pauta y dejando notar su rodaje, mayor que el de las celestes, con apenas una semana de entrenamientos. Fruto de ese mayor ritmo, la escuadra lusa se adelantó en el marcador mediada la primera mitad. Así, las locales se fueron al descanso con ventaja .

Ferreiro cambió el once entero para la segunda mitad. Albiol partió en el centro del tridente ofensivo, flanqueada por Toubes y Noela, dentro de una alineación titular con nombres importantes del año pasado -como Pañu, Muñi, Estela Castro, Sara Debén o Nere Cuquejo, además de las dos atacantes ya mentadas- junto a la portera Iria o la zaguera canterana Sara Couso. Además, Celia Fontecha reapareció, ya como jugadora del primer equipo a todos los efectos, tras superar su lesión.

El caso es que la receta funcionó y el renovado frente de ataque celeste tardó poco en generar peligro. Así, a los 18 minutos de su debut, Albiol hizo lo que mejor sabe hacer y empató el choque.

Noticias relacionadas y más

El dominio continuó siendo visitante con el equilibrio en el marcador. De este modo, Noela firmó el segundo en el minuto 82. La remontada parecía hecha. Sin embargo, el Famaliçao volvió a igualar en un arreón final que dejaba en tablas el primer test de As Celtas, saldado el debut con gol de la 'killer' Andrea Albiol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
  2. ¡Bailemos otra vez, Chayanne!
  3. Abel Caballero, tras conocer que el Gobierno de Canarias financiará el estadio de Las Palmas: ¿A qué espera la Xunta en Vigo?
  4. Laureano Oubiña prepara una ruta del narcotráfico (turística)
  5. Chayanne desata la locura en Castrelos
  6. La lucha judicial de la Policía Local de Vigo abre la puerta a la Ertzaintza
  7. A la venta por casi 5 millones un edificio de pisos turísticos en pleno centro de Vigo
  8. ¿Fue el concierto de Chayanne el más multitudinario de la historia de Castrelos?

As Celtas igualan con el Famaliçao portugués en el primer test de la pretemporada

As Celtas igualan con el Famaliçao portugués en el primer test de la pretemporada

Rulo mete al Estradense en cuartos

Rulo mete al Estradense en cuartos

Cuatro adultos heridos y una menor evacuada en helicóptero tras un grave accidente en la carrera de carrilanas de Muíños

Cuatro adultos heridos y una menor evacuada en helicóptero tras un grave accidente en la carrera de carrilanas de Muíños

Fauna en peligro al quedarse sin agua tramos del río de Os Gafos en Pontevedra

Fauna en peligro al quedarse sin agua tramos del río de Os Gafos en Pontevedra

Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos

Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Cangas rebaja el tipo del IBI al 0,49% para amortiguar la nueva valoración del Catastro que afecta a unas 3.500 propiedades

Cangas rebaja el tipo del IBI al 0,49% para amortiguar la nueva valoración del Catastro que afecta a unas 3.500 propiedades
Tracking Pixel Contents