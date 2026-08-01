As Celtas igualan con el Famaliçao portugués en el primer test de la pretemporada

Poco. Muy poco tiempo ha tardado Andrea Albiol en justificar la apuesta que As Celtas han hecho por ella en este mercado veraniego. La delantera de Benicarló, hasta el momento único fichaje del conjunto céltico, celebró con un gol sus primeros minutos con la camiseta celeste. Aconteció hoy sábado, en el primer partido de pretemporada del equipo de David Ferreiro, que empató en el campo del Famaliçao portugués (2-2).

El técnico vigués, que debutaba como primer entrenador de la escuadra principal en un partido, apostó por una alineación que mezclaba jugadoras con ficha del filial como Henar o Noa con pesos pesados como Tati Cruz, María Figueroa o Nara.

El choque empezó con el cuadro luso marcando la pauta y dejando notar su rodaje, mayor que el de las celestes, con apenas una semana de entrenamientos. Fruto de ese mayor ritmo, la escuadra lusa se adelantó en el marcador mediada la primera mitad. Así, las locales se fueron al descanso con ventaja .

Ferreiro cambió el once entero para la segunda mitad. Albiol partió en el centro del tridente ofensivo, flanqueada por Toubes y Noela, dentro de una alineación titular con nombres importantes del año pasado -como Pañu, Muñi, Estela Castro, Sara Debén o Nere Cuquejo, además de las dos atacantes ya mentadas- junto a la portera Iria o la zaguera canterana Sara Couso. Además, Celia Fontecha reapareció, ya como jugadora del primer equipo a todos los efectos, tras superar su lesión.

El caso es que la receta funcionó y el renovado frente de ataque celeste tardó poco en generar peligro. Así, a los 18 minutos de su debut, Albiol hizo lo que mejor sabe hacer y empató el choque.

El dominio continuó siendo visitante con el equilibrio en el marcador. De este modo, Noela firmó el segundo en el minuto 82. La remontada parecía hecha. Sin embargo, el Famaliçao volvió a igualar en un arreón final que dejaba en tablas el primer test de As Celtas, saldado el debut con gol de la 'killer' Andrea Albiol.