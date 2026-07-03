As Celtas se garantizan gol con el fichaje de Andrea Albiol

As Celtas tienen su mujer-gol para la próxima temporada. Andrea Albiol vestirá la camiseta celeste y pondrá a disposición del equipo vigués su enorme potencial anotador. La delantera de Benicarló regresa así a Vigo, donde vivió entre 2023 y 2025 cuando militó en el Sárdoma. El año pasado se fue al Olímpico de León, que como el conjunto celeste compitió en Segunda Federación. Y aunque cumplió en el plano individual con once goles, la escuadra leonesa terminó por perder la categoría.

Así las cosas, el Celta ha aprovechado la coyuntura y se ha lanzado a firmar a una futbolista que garantiza lo más complicado de este juego: el gol. Albiol anotó 56 dianas en su etapa de dos campañas en el colectivo blanquiazul. En ambos cursos fue la pichichi de la Liga. En ese paso por As Relfas, la delantera castellonense fue la principal figura del conjunto sardomista junto a Luchi Fernández, con la que va a volver a coincidir, esta vez en el vestuario de A Madroa.

Albiol es toda una garantía para paliar uno de los grandes problemas que tuvieron As Celtas la pasada campaña. El equipo que dirigía Vicky Vázquez necesitaba generar una gran cantidad de ocasiones por partido para materializar algún tanto. Sacaban un escaso rédito al gran volumen de situaciones ofensivas. Un problema importante cuando se habla de un aspirante a lograr el ascenso a final de temporada. De hecho, el colectivo celeste lo notó tanto que acabó quedándose sin cumplir el objetivo.

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De esta manera, esta problemática debería quedar solucionada o, al menos, encarrilada con la ariete levantina, que cumplirá 24 años el próximo día 27 del presente mes. Pese a su juventud, ya acumula experiencias en el Benicarló de su localidad natal, antes de pasar al Joventut Almassora y al Levante. Desde allí saltó al Sárdoma, donde explotó. Ahora regresa a Vigo tras ese paso intermedio por León. Un muy buen primer paso para que As Celtas asalten el ascenso.