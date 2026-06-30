Cantera celeste
El Celta retiene al canterano David Sueiro, pretendido por el Barcelona
El joven talento silledense firmará con el conjunto celeste en agosto, cuando cumpla los 16 años
Julio Bernardo
David Sueiro, una de las más prometedoras perlas de A Madroa, continuará progresando en el Celta. El club vigués ha alcanzado un acuerdo pare retener al joven media punta, según ha adelantado el podcast TQHT y ha podido constatar este periódico. El acuerdo se hará oficial en el mes de agosto, cuando el jugador cumpla los 16 años, edad mínima legal para trabajar, y pueda firmar su primer contrato.
El Celta se adelanta a varios equipos importantes que seguían atentamente los pasos, del jugador especialmente el FC Barcelona, con la idea de incorporarlo a las categorías inferiores una vez finalizase su actual etapa de formación y tuviese edad legal para trabajar. Los responsables de la dirección deportiva celeste se han movido con rapidez, pero sobre todo han apostado desde hace años, cuando su físico generaba dudas, por la promoción de este fino mediapunta, que ahora mismo se ha convertido en uno de los más prometedores talentos de la prolífica factoría de Candeán.
El Celta presentó al chico y a su familia (al ser menor de edad) un plan para los próximos años. Cobrará lo mismo que el resto de canteranos en su situación, pero el Celta le ofrece también arraigo, estabilidad emocional y un esmerado plan para favorecer su progresión al equipo profesional.
Sueiro (Silleda 2010) dio sus primeros pasos en Xuventude de Oroso. Comenzó a participar en torneos con el Celta en categoría benjamín, pero no se incorporó de facto a las categorías inferiores hasta el Infantil B. Su progresión no fue meteórica, hasta el punto en su paso por el infantil A, cuando se frenó su crecimiento, el chico se planteó dejarlo, pero el club siguió creyendo en sus posibilidades. Actualmente, milita en Cadete A, aunque el pasado curso jugaba habitualmente con el Juvenil B y últimamente lo hizo también con el Juvenil A. Ambos, Celta y jugador, seguirán creciendo de la mano
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