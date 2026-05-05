Cambio de roles en As Celtas: Ferreiro dirigirá al primer equipo y Vicky pasa al filial

El Real Club Celta ha cerrado el nombre de sus entrenadores principales para As Celtas y As Celtas Sporting de cara a la temporada 26/27. Y le ha bastado un intercambio de roles. Dos años después de su llegada al club de Balaídos, David Ferreiro (Vigo, 1987) toma las riendas del primer equipo femenino celeste.

Ferreiro, uno de los entrenadores con más experiencia en el fútbol femenino vigués pues ha dirigido a El Olivo, Matamá y Sárdoma, guiándolos al ascenso, asume ahora un cargo que ya le tocaba por méritos propios y que se presuponía el relevo natural. En su primer año, el técnico vigués guiaba al As Celtas B en 1ª Autonómica, hasta que a finales de octubre de 2024 la preocupación por los resultados del A en 3ª Federación -era cuarto- llevaron a que el club lo ascendiera a técnico ayudante de Vicky Vázquez, dando el filial a Mara Jiménez, la entrenadora que desde ese verano ayudaba a la técnica viguesa. En el club se trató como una promoción interna que no era tal. El tándem Vázquez-Jiménez no funcionaba y la entrada de Ferreiro aportó la experiencia necesaria. Después, el B logró el ascenso a 3ª Federación y el A, a 2ª, para celebrar un redondo primer año de vida.

El último verano, Ferreiro volvía a coger las riendas del B, ahora denominado As Celtas Sporting, y Mara Jiménez pasaba al cadete. El entrenador vigués proclamó al once céltico campeón del grupo 1 de 3ª Federación con un casi abrumador dominio del campeonato. No ha podido disputar la eliminatoria de ascenso al quedarse fuera de los play-offs el A.

Ahora, el club ha entendido que es su momento. Conocedor de ambas plantillas, la principal y el filial, del mercado y de la propia competición, será el encargado de mejorar el tercer puesto de la 25/26. Vicky Vázquez también tiene destino definitivo: llevará el filial para trabajar en la formación de jugadoras.

En su portal oficial, el Celta emitió un comunicado condescendiente para restar importancia a este tercer ajuste: “El club confía plenamente en ambos y les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”.

Dos años después de que por experiencia y palmarés Ferreiro fuese el candidato ideal, le llega el turno.