El club anuncia un cambio en el banquillo de As Celtas
Vicky Vázquez pasa a un puesto por definir y la directiva busca relevo para el banquillo
El Real Club Celta ha dado el primer paso para afrontar la tercera temporada de la historia de As Celtas. El club buscará un nuevo técnico para el banquillo del equipo de 2ª Federación 704 días después de anunciar a Vicky Vázquez (Vigo, 1990) como la primera entrenadora de la historia de As Celtas.
Tanto en redes sociales (“continuará su labor en la estructura del club”) como en el portal oficial céltico, la SAD publica que la entrenadora trabajará en el organigrama “formando a jugadoras de la cantera dentro de un proyecto sólido de desenvolvimiento y formación”.
En su primera temporada, la 24/25, Vicky llevó al equipo al ascenso de 3ª Federación a 2ª como subcampeona del grupo 1 tras una campaña tan competida como emocionante por la pujanza de Deportivo B (campeón), Sárdoma (tercero) y Olímpico de León (cuarto). As Celtas firmaron veinticuatro victorias, tres empates y tres derrotas. En este ejercicio volvieron a estar arriba y acabaron en el último cajón del podio, pero con el sinsabor de no poder disputar los cruces de ascenso al ser el peor tercero de los tres grupos de la categoría. Catorce triunfos, seis empates y otras tantas derrotas.
Vicky deja el banquillo con un balance de global 38 triunfos (67,8%), 9 empates (16,1%) y 9 derrotas (16,1%), 150 goles a favor y 43 en contra.
En esta segunda temporada, el Celta nunca exigió, al menos públicamente, la obligatoriedad de subir, pero el equipo pinchó, con dos empates en A Madroa -frente a Racing y Burgos- y fue incapaz de plantar batalla en dos desplazamientos claves (Getxo y Gijón), dejando un amargo sabor de boca. Sólido en defensa, este año el equipo vigués pagó muy caro su falta de gol.
Cuando Vicky accedió al cargo, otro nombre figuraba en la lista de candidatos. David Ferreiro fichó en el filial para convertirse a mitad de temporada en ayudante de Vicky. En la 25/26 el técnico vigués ha llevado al equipo B, As Celtas Sporting, al título de grupo en Tercera Federación. Tal vez sea su momento…
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