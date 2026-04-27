As Celtas cierran la temporada en tercer lugar

1. As Celtas: Sol Moreno (Iria Ferreiro, min. 60); Paula González (Sara Álvarez ‘Muñi’, min. 77), Paula Vior “Pañu”, Aitana Sánchez, Tati Barcia (Tati Cruz, min. 60), María Figueroa, Nerea Cuquejo, Estela Castro, Nara Fernández (María Nogueira, min. 73), Irene Fernández (Noela Sánchez, min. 60) y Ana Toubes. 1. Burgos CF: Neike Barga (Laura Custodio, min. 88); Ane Alonso, Mónica Barreiro, Enara Iturain, Ángela Moral (Lara Pasarín, min. 64), Andrea González, Ángela Moreno, Cristina López, Claudia Gómez, Aitana Muñoz (María Jaureguiberry, min. 88) y Cata Rosselló (Morgana Ventosa, min. 81). Árbitro: Carlos Martínez (Vigo). Amonestó con tarjeta amarilla a la visitante Barreiro. Goles: 1-0 (min. 20), Toubes. 1-1 (min. 41), Cata. Incidencias: Vigésima sexta y última jornada del grupo 1 de 2ª Federación. Ciudad deportiva de A Madroa, con asistencia de 433 espectadores, según el club. Solo mejor entrada que ante Madrid CFF, la peor, Villalonga, Olímpico y Real Avilés.

As Celtas acabó en el podio del grupo 1 y cerró invicto sus trece partidos ante su afición, aunque sumó su cuarto empate en casa, por el mismo marcador (antes contra Sporting de Gijón, Villalonga y Racing) para acabar como el peor tercero de los tres grupos. Solo pasaba el mejor y el Zaragoza CFF sumó 52 en el grupo 2 por los 50 del CD Sporting Club onubense (grupo 3) y los 48 del Celta. Concluida la primera vuelta, en diciembre, el once vigués era el mejor tercero, pero en la segunda vuelta, el bajón céltico ha sido evidente.

El choque resumió la temporada. Toubes está por encima, tanto en fútbol como en físico, pero el equipo sufre un déficit importante en la definición. Irene, titular para acabar la temporada, no llegó a dos excelentes centros (de Nara en el minuto 11, de Aitana en el 19) y su disparo del 29 se fue desviado. Quien sí lo hizo fue Toubes, a centro de Aitana, adelantándose a Enara Iturain y fusilando raso con clase.

El Burgos, que empezó el partido avisando con Cata Rosselló y Aitana Muñoz, igualó en el único despiste defensivo local. La jornada parecía no pintar bien para el último objetivo -acabar terceras- porque el Racing se adelantaba a la Real Sociedad B.

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Pero en la segunda mitad, la Real B goleó (6-1) y dejaba el camino expedito a Vicky Vázquez y a sus jugadoras para encaramarse a la tercera plaza final.