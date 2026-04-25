Fútbol sala-Segunda División Femenina
Fin de temporada para As Celtas en casa
El Lóstrego se juega sus opciones de ascenso a 2ª Federación
Punto final. La ciudad deportiva de A Madroa echa el telón a la temporada regular céltica este domingo a mediodía (12:00 horas, arbitraje de Carlos Martínez). As Celtas recibe al Burgos con la única ilusión de, al menos, acabar en el podio del grupo 1. Y no es mal reto.
El equipo vigués, con novedad en la portería (además de Sol ha entrado en la convocatoria Iria, del filial), necesita un punto si el Racing pierde en Zubieta, el campo de la Real Sociedad B, subcampeona. O vencer si las montañesas empatan en Donostia. El triunfo daría al Racing la tercera posición definitiva porque, empatado a 47 puntos con las gallegas, fue mejor en el cómputo global de sus enfrentamientos directos con el once vigués: 3-1 en los Campos de Sport de Astillero y 1-1 en Vigo.
Pero la temporada puede, o no, concluir ya por la tarde. El grupo 1 de 3ª Federación disputa su vigésima segunda y última jornada con As Celtas Sporting como campeón, aunque las de David Ferreiro no podrán disputar la eliminatoria de ascenso al no jugar el play-off el equipo de Vicky Vázquez.
Esa plaza se la juegan Victoria CF (45 puntos), Lóstrego (44) y Friol (44) porque al cruce irá el subcampeón gallego. Las coruñesas reciben en el campo de la antigua Leyma al Victoria FC santiagués, quinto pero ya sin opciones. El conjunto de Beade, dirigido por Roberto Vázquez, es anfitrión en el Novo Mirador ante el Orzán, octavo. Y el Friol juega en A Reigosa contra el Bergantiños, sexto. Todos a las 18:00 horas.
Las coruñesas dependen de sí mismas si ganan, pero el Lóstrego va a batallar hasta el final. Prueba de ello fue su triunfo en A Madroa (1-2) la pasada jornada. El Lóstrego es el único equipo que tumbó a las celestes en ambas vueltas.
Las viguesas, además, tienen el golaveraje a favor ante Victoria CF y Friol… y también en un hipotético triple empate a 45 puntos (derrota del Victoria CF y tablas en Beade y Friol).
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