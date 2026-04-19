Penúltima cita para As Celtas

Penúltima entrega de la carrera de As Celtas por meterse en el play-off de ascenso a 1ª Federación. Este domingo (12:00 horas, arbitraje de Victoria Campos, canal céltico en Youtube), el equipo que dirige Vicky Vázquez se mide en el campo 5 de Mareo al Sporting de Gijón en la jornada 25 del campeonato.

Las celestes, terceras a solo dos puntos de la Real Sociedad B (49 por 47 puntos), incrementaron el domingo pasado sus opciones matemáticas de clasificación aunque siguen sin depender de sí mismas.

El pinchazo txuri-urdin ante el Madrid CFF B en Zubieta (1-1 y gracias) ha dado más posibilidades a las viguesas. Con todos los partidos que deciden título (ascenso directo para el campeón) y play-off marcados para mediodía (Madrid CFF-Athletic B y Bizkerre-Real Sociedad B), As Celtas necesita ganar al tiempo que espera un nuevo pinchazo donostiarra. Las gallegas tienen el golaveraje particular a favor (triunfo por 2-0 en A Madroa y empate en Zubieta, 1-1, en la segunda vuelta).

Esa puede ser la llave que abra la puerta de la segunda plaza, la que mete de cabeza en la eliminatoria de ascenso. Porque la otra vía, ser mejor tercero de los tres grupos, sigue siendo más compleja. En el grupo 2 el Zaragoza CFF suma 51 puntos , cuatro más, a dos fechas del cierre del campeonato, mientras el Málaga (grupo 3) está por debajo de las célticas (45).

Para este partido, Vicky Vázquez solo ha aplicado una variante respecto a la victoriosa jornada anterior (3-0 al Eibar B). Entra Sara Debén en la lista de zagueras y se cae Aitana Sánchez. En Vigo, el Sporting rascó un punto (1-1) en el primer pinchazo vigués en casa esta temporada (diciembre). No obstante, las asturianas, octavas, nada se juegan ahora.

Por su parte, la Real visita al séptimo clasificado, el Bizkerre, que tampoco cuenta con motivación extra y es séptimo, con los mismo puntos (30) que el Sporting gijonés.

A efectos resultadistas, el Bizkerre es duro de roer en casa: de los seis primeros clasificados, solo el Eibar B logró asaltar su campo (0-2), perdiendo el Celta (2-1) y empatando las leonas (2-2), Racing (0-0) y el Real Burgos (1-1).

En cuanto al rival céltico, su trayectoria invita al optimismo. El once rojiblanco ha perdido contra el Athletic B (1-2), Real Sociedad B (0-2) y Eibar B (0-1), empatando con el Racing cántabro (1-1). Solo batió al Burgos (1-0).

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As Celtas Sporting. Y mientras el A se juega el ascenso, el B se mide en A Madroa (11:00 horas) al Lóstrego CF, en el derbi vigués. El Lóstrego de Roberto Vázquez aspira a jugar la fase -al igual que el Victoria CF, Friol y Victoria FC- si las celestes, campeonas, no pueden jugarla.