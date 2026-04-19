As Celtas se despiden del ascenso

3. Sporting: Alba Fuertes; Natalia Sobero (Paula Arratia, min. 56), Rosa Menéndez (Emma Rubio, min. 79), Yaiza Cernuda, María González “Mariuca”, Nuria Cueto, Laura Testa, Ainhoa Corredor, Lucía Granda (Abril Pazos, min. 72), Antía Mayo y Ángela Ávila (Lucía Valle, min. 56). 1. As Celtas: Naiara Martínez; Paula Vior “Pañu”, Paula González (Iris Acevedo, min. 60), Sara Álvarez “Muñi” (Sara Debén, min. 72), Nara Fernández, Tati Cruz, Nerea Cuquejo, Estela Castro (Paula Lorenzo, min. 60), Nara Fernández, Irene Fernández (Tati Barcia, min. 72), Ana Toubes y Noela Sánchez (María Nogueira, min. 72). Goles: 1-0 (min. 6), Ávila. 2-0 (min. 50), Granda. 3-0 (min. 53). 3-1 (min. 90+2), María Nogueira. Árbitra: Victoria Campos (Gijón). Amonestó a las locales Cueto y Granda. Incidencias: Vigésima quinta y penúltima jornada del grupo 1 de 2ª Federación. Campo 5 de la Escuela de Fútbol Mareo, en Gijón. Buena entrada.

Adiós a cualquier posibilidad de ascenso. As Celtas continuará en 2ª Federación la temporada 26/27 y su filial, As Celtas Sporting, en 3ª Federación después de un domingo aciago en el que, por segunda oportunidad en toda la temporada, los dos equipos célticos perdieron al tiempo.

La derrota de las de Vicky Vázquez, unida al triunfo de la Real Sociedad B ante el Bizkerre (0-1), deja imposible la segunda posición para el once celeste y el equipo donostiarra jugará los cruces como subcampeón. El Athletic B certificó su título y el ascenso directo. Tampoco podrá aspirar el Celta a ser el mejor tercero: el Zaragoza CFF (grupo 2) será el que entre por esa vía al sumar 52 puntos a una sola jornada para concluir la fase regular.

El efecto dominó, además, deja sin posibilidad de disputar el ascenso a su filial, campeón del grupo gallego de 3ª Federación, y será Victoria CF, Lóstrego o Friol el equipo que represente a Galicia en la eliminatoria para subir a la categoría de bronce.

Porque la debacle de Mareo, que también ha supuesto caer a la cuarta plaza -igualó el Racing a 47 puntos con las viguesas- fue devastadora. Y no, el Celta no empezó nada mal. En los cinco primeros minutos, dos saques de esquina, Ana Toubes liderando los ataques contra una defensa muy segura y un peligroso zurdazo diagonal de la ourensana, despejado a córner, para asustar ya en el primer minuto de juego.

Pero las viguesas se han estrellado esta temporada una y otra vez con su ineficacia de cara al gol y Asturias fue la palpable demostración. En la primera mitad, el Sporting hizo un remate que valió el 1-0 al descanso; las visitantes, seis chuts y dos cabezazos, solo el primero de Toubes con intervención de la guardameta porque los demás, no encontraron portería. Desesperante.

El gol local fue un jarro de agua fría. Un mal pase de Tati Cruz sobre Nara fue cortado por Natalia Sobero, le llegaba a Laura testa, que buscaba de nuevo a aquella para que Natalia metiese un balón raso para la carrera de Nuria Cueto, su centro y la llegada de Ávila, superando a Paula González y a una estática Naiara. Fue un aviso de por dónde iba a llegar todo el peligro local, y también del peor partido de “Muñi” esta temporada.

Lejos de hundirse, As Celtas siguió a lo suyo. “Muñi” cabeceaba sin buena dirección un centro largo (minuto 7) mientras el equipo buscaba siempre a Toubes. Y las gallegas tuvieron su primera gran ocasión. Irene combinaba con Noela, ésta buscaba a Toubes para que la ourensana dejase un balón perfecto al borde del pico del área a Irene. La “9” viguesa lanzó un cañonazo desviado en una posición inmejorable (minuto 21).

Ni así se vino abajo el Celta. Al minuto siguiente, Paula González se iba arriba y chutaba alto desde la frontal. Cuquejo recuperaba otro balón, pero su disparo, en ocasión clara, se iba nuevamente alto. Un centro chut de Toubes en el 36 era cabeceado por Irene, que llegaba en carrera pero golpeaba alto. Y en el 38, con saques de esquina seguidos, Toubes chutaba contra un mar de piernas y Cuquejo volvía a mandar alta una volea.

¿El Sporting? A contener, con una zaga liderada por Yaiza. Solo un centro de Nuria por la misma banda, pero muy pasado, en cuarenta y cinco minutos. Pero As Celtas desperdiciaban sus ocasiones. Alba Fuertes era una espectadora de lujo. Y eso se pagaba.

La segunda mitad comenzó sin cambios. Pero las locales, entrenadas por Jesús Viña, incidieron en su ofensiva por su carril derecho. Avisó al minuto Antía Mayo con un balón largo sobre Nuria que acabó despejado por “Pañu”. Y en el 50 llegó la puntilla. Testa ponía otro balón largo a Nuria, ésta centraba de zurda, el balón le caía a Antía, que tocaba lo justo para que Granda chutase y el balón se colase por debajo de Nai, que blocaba mal.

Con dos goles en contra, el banquillo visitante claudicó porque Vicky Vázquez necesitó diez minutos más en hacer algún cambio. Y cuando llegó ya había caído el tercer gol en contra.

Y eso que pese al 2-0, Toubes seguía enchufada y soltó un latigazo diagonal atrapado por Alba (minuto 53). Pero al momento llegó la sentencia definitiva. La “10” rojiblanca, otra vez ella, metía un balón a Nuria, ésta ganaba la carrera a “Muñi” y picaba sobre la salida de Naiara. Entre el segundo y tercer gol, 3:34 minutos de margen. La respuesta del cuerpo técnico olívico no llegó hasta el 60.

As Celtas lo siguió intentando. Tati Criuz disparaba al medio (minuto 69) y Noela asistía a Paula Lorenzo que, sola, chutaba al muñeco (minuto 70). Una y otra vez, el Celta pifiaba en la definición de forma crónica. En el 72 entraba Nogueira. La tardía decisión al menos supuso el gol del honor. En sus minutos, la santiaguesa buscó el desmarque y abrió huecos, marcó en el 77 (anulado por fuera de juego), tuvo otro remate también en posición antirreglamentaria y fusiló de zurda en el descuento una asistencia de Tati Barcia. Entremedias, Paula tuvo otra ocasión enorme, fuera (90+1) y Tati Cruz chutaba centrado (90+4) en otra acción en la que As Celtas perdonaba.

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As Celtas puede acabar aún en el podio si gana al Burgos el domingo (12:00, A Madroa) y el Racing, con los enfrentamientos directos a favor, empata o pierde en el campo de la Real Sociedad B, ya subcampeón.