As Celtas se aferran a su última oportunidad

3. As Celtas: Naiara Martínez; Paula González (Iris Acevedo, min. 46), Paula Vior “Pañu”, Sara Álvarez ‘Muñi’, Tati Barcia, Nerea Cuquejo (Paula Lorenzo, min. 66), Estela Castro, Tati Cruz, Nara Fernández (Irene Fernández, min. 74), Ana Toubes (María Nogueira, min. 80) y Noela Sánchez (Aitana Sánchez, min. 66). 0. SD Eibar B: Garazi Aurrekoetxea; Ane Amuchastegui, Nerea Gallastegui (Maren Beristain, min. 66), Uxue Guezala, Aroa Cantero (Cristina Hernández, min. 76), Noa Ruiz, Itxaso Arteaga (Maddi Aranguren, min. 76), Iraia Yerobi, Intza Apellaniz (Lorea Onsoño, min. 66), Nahia Larrinaga y Karolina Sarasua (Ainhoa Lizaso, min. 76). Árbitro: David Táboas (Delegación de Vigo). Amonestó a las visitantes Guezala y Gallastegui. Goles: 1-0 (min. 20), Cuquejo. 2-0 (min. 59), Toubes. 3-0 (min. 61), Noela. Incidencias: Vigésima cuarta y antepenúltima jornada del grupo 1 de 2ª Federación. A Madroa, ante 438 espectadores, según anunció el club.

Por fin. As Celtas arrolló a la SD Eibar B por 3-0 (1-0 al descanso) y demostró su potencial ofensivo en un partido muy completo, con escasos sustos del rival y afirmando su disposición a mantener su candidatura a los play-offs por el título, con dos jornadas todavía por disputarse.

Un gol de Cuquejo, el pulmón céltico, con asistencia de Toubes, abrió el marcador a los veinte minutos. El tanto tuvo todos los ingredientes que resumieron el partido en sí de las celestes: buena presión arriba, fácil visión para el pase al desmarque e impecable definición.

Las armeras, que en su campo habían ganado 1-0, fueron desbordadas de principio a fin. Su defensa adelantada se vio incapaz de responder a las de Vicky Vázquez y a dos jornadas del final de esta fase regular a doble vuelta, se despiden de toda opción de podio. En la undécima jornada, en noviembre pasado, su triunfo frente a las viguesas descabalgó del liderato al once céltico.

El choque tuvo buena pinta desde los primeros compases. De hecho, antes del primer tanto, Ana Toubes y Tati Barcia ya tuvieron dos claras ocasiones. Una -la de la ourensana- se fue alta en el minuto 17 tras gran acción de despiste de Noela, que dejó a la “11” en un cuerpeo con la central; la otra, en el 19, mal rematada. El Eibar había parecido al cuarto de hora con un remate alto de Larrinaga.

Tras el gol, el Eibar intentó correr, pero marraba el último pase, y Tati Cruz (minuto 41) se inventaba un maravilloso chut lejano al ver a la portera vasca adelantada, pero su zurdazo, que mereció entrar, se fue alto por centímetros. As Celtas funcionaba bien en todas sus líneas.

Y en la segunda parte, la puntilla. Un balón largo de Naiara fue el primer aviso, porque a Toubes la tuvieron que sujetar (minuto 47) cuando se escapaba en solitario. Y en el 59, un calco de la acción anterior, pero con toque intermedio de Noela, dejaba KO a la defensa adelantada visitante, incapaz de frenar a Toubes, que tras regate sobre Guezala, soltaba un enorme chut por la escuadra. La ourensana sigue siendo diferencial, inventando algo nuevo en cada encuentro.

Y entre el saque de centro por el 2-0 y el tercer tanto solo se necesitó un suspiro para que llegase un nuevo gol. Del minuto 59:49 al 60:12. Veintitrés segundos tardaron las locales en recuperar el balón (Estela Castro), habilitar la “14” un pase de tacón sobre Tati Barcia para que la “7” viese el hueco justo que entregaba el cuero a la llegada de Noela Sánchez. Un balón de oro que la de Sigüeiro fusilaba como colofón a su excelente partido.

Cumplido el objetivo de ganar los tres últimos partidos, El Athletic de Bilbao B venció por la mañana al Racing (2-1) y tiene a mano el título al sumar 54 puntos. Segunda es la Real Sociedad B (48 puntos), que juega este domingo (12:00) en Zubieta frente al Madrid CFF. Y ahí está la siguiente clave.

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As Celtas suma ahora 47 puntos y, ya con Racing de Santander (44) prácticamente descartado y con el Burgos (41) y el Eibar B (40) eliminados de la carrera por el podio, las dos últimas jornadas, dominicales ambas, van a ser un mano a mano entre las donostiarras y las célticas.