As Celtas, que depende de terceros, regresa a A Madroa con la obligación de ganar para mantener vivo su sueño del play-off
El equipo vigués recibe al Eibar B (sábado 16:30) en un duelo crucial para sus aspiraciones
Un tropiezo ante las armeras, un rival muy peligroso, sería definitivo
A. Ovenza
El fútbol femenino vigués tiene una cita de calado en A Madroa este sábado (16:30 horas, Youtube del club). As Celtas recibe a la SD Eibar B, que en la primera vuelta se impuso por 1-0.
Ahora, en la vigésima cuarta y antepenúltima jornada del grupo 1 de 2ª Federación, ya no hay vuelta atrás. Las celestes necesitan ganar para mantener un hilo de esperanza pensando en los cada vez más alejados play-offs de ascenso.
Cuando salten al terreno de juego, las jugadoras que entrena Vicky Vázquez sabrán ya el resultado de Lezama entre el Athletic B, líder (51 puntos) y el Racing cántabro, tercero (44). El otro partido del que las celestes dependen es el Real Sociedad B-Madrid CFF, programado para este domingo (12:00) en Zubieta.
Con la primera bola de partido para el filial bilbaíno (podría proclamarse campeón este fin de semana, y lograr el ascenso directo, si gana y la Real pierde), a las viguesas lo único que les puede preocupar es su duelo directo contra las armeras, que tienen a tiro el podio.
Un triunfo vigués mantendría las opciones matemáticas para alcanzar el subcampeonato o la tercera plaza. La segunda posición concede billete para la eliminatoria de ascenso; la tercera, solo si se firma un mayor número de puntos que el tercero de los grupos 2 y 3. Y por ahora no ocurre así.
De lo que ocurra en A Madroa también estarán pendientes As Celtas B, flamante campeón del grupo 1 gallego de 3ª Federación, y el Lóstrego. El filial céltico jugará por el ascenso solo si su primer equipo disputa el play-off. Y para eso, como mínimo, el once de Vicky tiene que ser el mejor tercero, una situación complicada porque el Zaragoza CFF, tercero del grupo 2, suma 50 puntos y es ahora el mejor colocado. Si pinchan las célticas, el equipo del Novo Mirador de Beade aspiraría a reemplazar a As Celtas en caso de conquistar el subcampeonato.
As Celtas B compite este domingo en Narón ante la SD O Val (17:00 horas). El Lóstrego recibe al Concello de Boiro en Beade (16:00). Y el equipo que entrena Roberto Vázquez está obligado a ganar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional