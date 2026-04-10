As Celtas, que depende de terceros, regresa a A Madroa con la obligación de ganar para mantener vivo su sueño del play-off

El fútbol femenino vigués tiene una cita de calado en A Madroa este sábado (16:30 horas, Youtube del club). As Celtas recibe a la SD Eibar B, que en la primera vuelta se impuso por 1-0.

Ahora, en la vigésima cuarta y antepenúltima jornada del grupo 1 de 2ª Federación, ya no hay vuelta atrás. Las celestes necesitan ganar para mantener un hilo de esperanza pensando en los cada vez más alejados play-offs de ascenso.

Cuando salten al terreno de juego, las jugadoras que entrena Vicky Vázquez sabrán ya el resultado de Lezama entre el Athletic B, líder (51 puntos) y el Racing cántabro, tercero (44). El otro partido del que las celestes dependen es el Real Sociedad B-Madrid CFF, programado para este domingo (12:00) en Zubieta.

Con la primera bola de partido para el filial bilbaíno (podría proclamarse campeón este fin de semana, y lograr el ascenso directo, si gana y la Real pierde), a las viguesas lo único que les puede preocupar es su duelo directo contra las armeras, que tienen a tiro el podio.

Un triunfo vigués mantendría las opciones matemáticas para alcanzar el subcampeonato o la tercera plaza. La segunda posición concede billete para la eliminatoria de ascenso; la tercera, solo si se firma un mayor número de puntos que el tercero de los grupos 2 y 3. Y por ahora no ocurre así.

De lo que ocurra en A Madroa también estarán pendientes As Celtas B, flamante campeón del grupo 1 gallego de 3ª Federación, y el Lóstrego. El filial céltico jugará por el ascenso solo si su primer equipo disputa el play-off. Y para eso, como mínimo, el once de Vicky tiene que ser el mejor tercero, una situación complicada porque el Zaragoza CFF, tercero del grupo 2, suma 50 puntos y es ahora el mejor colocado. Si pinchan las célticas, el equipo del Novo Mirador de Beade aspiraría a reemplazar a As Celtas en caso de conquistar el subcampeonato.

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As Celtas B compite este domingo en Narón ante la SD O Val (17:00 horas). El Lóstrego recibe al Concello de Boiro en Beade (16:00). Y el equipo que entrena Roberto Vázquez está obligado a ganar.