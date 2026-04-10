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As Celtas, que depende de terceros, regresa a A Madroa con la obligación de ganar para mantener vivo su sueño del play-off

El equipo vigués recibe al Eibar B (sábado 16:30) en un duelo crucial para sus aspiraciones

Un tropiezo ante las armeras, un rival muy peligroso, sería definitivo

Imagen del partido de As Celtas en Abegondo.

Imagen del partido de As Celtas en Abegondo. / Carlos Pardellas

A. Ovenza

Vigo

El fútbol femenino vigués tiene una cita de calado en A Madroa este sábado (16:30 horas, Youtube del club). As Celtas recibe a la SD Eibar B, que en la primera vuelta se impuso por 1-0.

Ahora, en la vigésima cuarta y antepenúltima jornada del grupo 1 de 2ª Federación, ya no hay vuelta atrás. Las celestes necesitan ganar para mantener un hilo de esperanza pensando en los cada vez más alejados play-offs de ascenso.

Cuando salten al terreno de juego, las jugadoras que entrena Vicky Vázquez sabrán ya el resultado de Lezama entre el Athletic B, líder (51 puntos) y el Racing cántabro, tercero (44). El otro partido del que las celestes dependen es el Real Sociedad B-Madrid CFF, programado para este domingo (12:00) en Zubieta.

Con la primera bola de partido para el filial bilbaíno (podría proclamarse campeón este fin de semana, y lograr el ascenso directo, si gana y la Real pierde), a las viguesas lo único que les puede preocupar es su duelo directo contra las armeras, que tienen a tiro el podio.

Un triunfo vigués mantendría las opciones matemáticas para alcanzar el subcampeonato o la tercera plaza. La segunda posición concede billete para la eliminatoria de ascenso; la tercera, solo si se firma un mayor número de puntos que el tercero de los grupos 2 y 3. Y por ahora no ocurre así.

De lo que ocurra en A Madroa también estarán pendientes As Celtas B, flamante campeón del grupo 1 gallego de 3ª Federación, y el Lóstrego. El filial céltico jugará por el ascenso solo si su primer equipo disputa el play-off. Y para eso, como mínimo, el once de Vicky tiene que ser el mejor tercero, una situación complicada porque el Zaragoza CFF, tercero del grupo 2, suma 50 puntos y es ahora el mejor colocado. Si pinchan las célticas, el equipo del Novo Mirador de Beade aspiraría a reemplazar a As Celtas en caso de conquistar el subcampeonato.

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As Celtas B compite este domingo en Narón ante la SD O Val (17:00 horas). El Lóstrego recibe al Concello de Boiro en Beade (16:00). Y el equipo que entrena Roberto Vázquez está obligado a ganar.

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