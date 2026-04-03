As Celtas se lleva la victoria en la categoría infantil de la Copa Máis Enerxía

La segunda edición de la Copa Máis Enerxía arrancó ayer con una jornada espléndida que se saldó con la victoria de As Celtas en la categoría infantil. A Madroa fue escenario de la primera jornada de este torneo que organizan el Celta y la compañía Máis Enerxía y que durante tres días reunirá en las instalaciones del Celta a cientos de jugadoras alevines, infantiles y cadetes.

Jugadoras de As Celtas, campeonas del torneo infantil. / FDV

En el primer día de competición, con una impresionante afluencia de aficionados, la victoria correspondió a As Celtas que se impusieron en la final al Racing de Ferrol por un tanteo de 2-0. Para llegar a la final las viguesas eliminaron al Victoria (2-4) y las ferrolanas al Famaliçao (1-0).

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Hoy la jornada está dedicada al torneo cadete. La competición arranca a las 10:15 horas y la final está prevista para las 19:30 horas. El sábado será el turno para las alevines.