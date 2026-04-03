Fútbol
As Celtas se lleva la victoria en la categoría infantil de la Copa Máis Enerxía
Gran ambiente en el arranque de la segunda edición del torneo que hoy viernes cede el testigo a las cadetes
Redacción
La segunda edición de la Copa Máis Enerxía arrancó ayer con una jornada espléndida que se saldó con la victoria de As Celtas en la categoría infantil. A Madroa fue escenario de la primera jornada de este torneo que organizan el Celta y la compañía Máis Enerxía y que durante tres días reunirá en las instalaciones del Celta a cientos de jugadoras alevines, infantiles y cadetes.
En el primer día de competición, con una impresionante afluencia de aficionados, la victoria correspondió a As Celtas que se impusieron en la final al Racing de Ferrol por un tanteo de 2-0. Para llegar a la final las viguesas eliminaron al Victoria (2-4) y las ferrolanas al Famaliçao (1-0).
Hoy la jornada está dedicada al torneo cadete. La competición arranca a las 10:15 horas y la final está prevista para las 19:30 horas. El sábado será el turno para las alevines.
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