As Celtas se alejan del sueño de los play-offs

As Celtas se va al parón de Semana Santa con una nueva derrota (2-1 en el campo del Bizkerre), la quinta de la temporada, fuera de los puestos que permiten disputar la eliminatoria de ascenso y con una imagen timorata ante un rival que supo aprovechar sus ocasiones y que creó peligro colgando balones.

Un tanto de cabeza de Garazi Belaustegi, a centro de Cristina Ochandiano, abrió el marcador. Era el minuto 63 y la jugadora vasca marcaba en Bolue 3 llegando al segundo palo.

El problema de las celestes no fue ponerse por debajo, que también, sino su incapacidad para generar en ataque. Y en el 71 llegó la puntilla. Ochandiano le robaba la posesión a María Figueroa, montaba un contragolpe, la extremo vasca disparaba a la base del poste y el rechace era recogido por Paula Pinilla para definir de zurda. La atacante getxotarra estaba sola porque Nara había abandonado la vigilancia de su par, y el Bizkerre se colocaba 2-0.

Con todo en contra Vicky Vázquez incorporó al once a su último cartucho, Noela, y Nara compensó su nula ayuda defensiva del gol anterior con un soberbio golpe franco directo a la escuadra para el 2-1 (minuto 75).

El cuarto de hora final el conjunto céltico encajonó a su rival, colgó balones y buscó algún disparo de fuera pero sin fortuna. Fue como preparar un examen el último día.

El Celta es ahora cuarto con 44 puntos, los mismos que el Racing cántabro, tercero, que se impuso al Real Avilés (2-1) y que hace valer ahora el golaverage. Si la Real B gana esta tarde se alejarían ya a cuatro puntos en esa pelea por el puesto que da derecho a jugar el play-off.

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La formación viguesa jugará del 11 al 26 de abril sus tres últimos encuentros. Ante Eibar B (sábado 11, 16:30, A Madroa) y frente al Sporting en Gijón (domingo 19, 12:00), para acabar el campeonato en A Madroa contra el Burgos (domingo 26, 12:00). Las dos últimas jornadas cuentan con horario unificado de la RFEF para los equipos que se juegan los play-offs.