As Celtas Sporting, campeón

As Celtas Sporting derrotó al Tomiño por 3-1 (2-1 al descanso) en A Madroa y logró el campeonato matemático del grupo 1 de Tercera Federación de fútbol femenino. La celebración llega con tres jornadas aún por disputarse en abril, aún dentro de tres semanas al acometer ahora el último parón liguero.

El gol de Luchi Fernández (minuto 8), tras una gran galopada de Paula Rodríguez, que la asistió, y los dos de Candela Rodríguez (minuto 32, de penalti, y minuto 61) neutralizaron el empate de las de Cobi Vázquez (Paula Rodríguez, en propia puerta) en el minuto 24. Las viguesas necesitaban ganar para mantener los diez puntos de ventaja sobre el Victoria CF. El Celta ha encadenado nueve jornadas con triunfo –la última de la primera vuelta y las ocho jugadas de ésta– tras su derrota de la jornada 10 en el Novo Mirador de Beade (3-1) frente al Lóstrego vigués, en la primera semana de diciembre.

David Ferreiro (Vigo, 1987), entrenador especialista en ascensos, celebró este éxito: «Sinceramente ha sido una temporada de mucho trabajo; nuestro primer objetivo es formar jugadoras para que lleguen al primer equipo cuanto antes y a la vez ser el máximo de competitivas posible en nuestra liga. Creo que hemos cumplido los dos objetivos», dijo, reconociendo también que «quizás ganar la Liga ha superado toda nuestras expectativas, con lo cual estamos muy contentos y orgullosos de ellas».

Un líder incontestable

As Celtas Sporting acabó segundo la jornada inaugural del grupo 1, igualado con el Friol. Y en las dieciocho jornadas siguientes ha sido el líder, en solitario desde la tercera fecha. Iria Seoane (Salvaterra, 2008), con nueve goles en diecisiete partidos, y Luchi Fernández (Vigo, 2007), con la misma cifra de dianas en doce jornadas, son las principales goleadoras de Ferreiro, que en las dos últimas jornadas ha visto el notable rendimiento de dos de sus jugadoras del filial, Iris Acevedo (A Rúa, 2010) y Sara Couso (Marín, 2007), rindiendo también en 2ª Federación con el A céltico.

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Por vez primera gestionada por cada federación autonómica, la Tercera Federación se compone de dieciocho grupos, dos de ellos de Andalucía, que solo pueden presentar un campeón. El mejor campeón (por coeficiente) ascenderá de forma directa a Segunda. Los otros dieciséis disputarán un play-off. El As Celtas Sporting podría jugarlo si «en el momento de finalización de la fase regular de la categoría en que milite, el equipo superior (…) tuviera opciones de ascender de categoría», según la normativa. Ahora mismo, las de Vicky Vázquez tienen la oportunidad de subir a 1ª Federación.