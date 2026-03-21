As Celtas, obligadas a ganar en Abegondo

As Celtas juega su derbi gallego hoy sábado en el campo Arsenio Iglesias de Abegondo (12:00 horas), de hierba natural, frente al Dépor Abanca B, en la jornada 22 de un campeonato que ha entrado en su recta final.

El choque tiene asegurada la retransmisión. Así lo anunció el Deportivo, que lo emitirá en directo por su canal de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=BOt1eoWTC70). El cuarto partido de rivalidad entre celestes y blanquiazules (dos la pasada campaña, uno ésta) llega en una situación clasificatoria bien diferente para unas y otras (undécimas frente a terceras), aunque en el campo la intensidad del mismo está asegurada.

Las de Vázquez se encuentran a un punto de los play-offs que marca la Real Sociedad (segunda, 42), porque su tercer puesto actual no da billete al ser el mejor tercer clasificado de los tres grupos de Segunda Federación. Las de Brais Pombo, que en la pasada jornada sacaron un punto de su visita a León (2-2), han puesto cuatro puntos de diferencia sobre las plazas de descenso.

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El Dépor B llega con la baja de Michi Apóstol, que se lesionó con Venezuela (fractura de clavícula). Sin embargo, al jugarse la permanencia en esta recta final de torneo liguero se da por hecho que varias futbolistas con dinámica del A de Primera División entrarán en la lista para el derbi, porque no disputarán liga hasta el lunes en Granada. También ocurrió en el desplazamiento a León. Hasta la fecha, los derbis han visto resultados diferentes: 1-1 en Abegondo (24/25), 1-2 en Balaídos (24/25) y 1-0 en A Madroa (25/26) entre el B coruñés y el A céltico. La Real B, por su parte, juega en Zubieta ante el Atlético C también hoy sábado.