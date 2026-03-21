As Celtas asaltan Abegondo

1. Deportivo Abanca B: Antía Veiga; Jennifer Rodríguez, Sara Barreda, Paula Novo, Sonsoles Martín, Daniela Valbuena , Carmen Carballada (Lucía Mariño, min. 60), Paula Redruello, Lucía Rivas (Laura Otero, min. 75), Laura Ruiz (Emma Gandoy, min. 60) y Karla Bermejo. 2. As Celtas: Naiara Martínez; Sara Couso, Paula Vior “Pañu”, Sara Álvarez “Muñi”, Nara Fernández (Irene Fernández, min. 66), Nerea Cuquejo (Paula Lorenzo, min. 90), María Figueroa, Tati Cruz, Sara Debén (Paula González, min. 75), Ana Toubes y Noela Sánchez (María Nogueira, min. 75). Árbitro: Sergio Castro (Delegación de A Coruña). Amarillas a las locales Barreda y Martín y “Pañu” y a las visitantes Nara e Irene. Goles: 0-1 (min. 18), Tati Cruz. 1-1 (min. 34), Valbuena. 1-2 (min. 45+2), Nara, de penalti. Incidencias: Vigésima segunda jornada del grupo 1 de 2ª Federación. Ciudad deportiva de Abegondo, campo Arsenio Iglesias. Muy buen entrada, con numerosos seguidores célticos. Debut de Paula González, lesionada el verano de 2024.

As Celtas se metió en el zurrón los tres puntos de Abegondo para colocarse solo unas horas como segundo clasificado de forma provisional, porque ya por la tarde la Real Sociedad B se impuso en Zubieta por 2-1 al Atlético C y las donostiarras suman un punto más que las viguesas.

Con todo, era lo que tenían que hacer las jugadoras de Vicky Vázquez en el derbi gallego y no fallaron. Les costó, pero el triunfo fue suyo para cerrar con doble victoria sus dos enfrentamientos de esta temporada ante el Dépor B (1-0 y 1-2).

As Celtas volvió a ganar consolidando su trío defensivo. Si la semana pasada fue Iris Acevedo, del As Celtas Sporting, la que cubrió la baja de Celia Fontecha, en esta oportunidad la entrenadora viguesa situó por la derecha a otra futbolista del filial, Sara Couso (Marín, 2007), tercera goleadora del B con cinco tantos. Y cumplió pese al peligro generado por Lucía Rivas en ese carril.

Aunque el partido se guio por el ritmo veloz que le imprimió el once de Brais Pombo, el Celta se quedó con lo que importa, los puntos. En el tercer minuto, un mal pase atrás de Sonsoles pudo significar el primer gol visitante, pero Noela no pudo culminar su llegada al cuero ante la salida de la guardameta. Al quinto minuto una buena combinación visitante acabó en duro y muy peligroso disparo de Tati Cruz. Las celestes avisaban.

El Dépor B respondió con una volea frontal de Redruello, alta (minuto 7), pero As Celtas no se arrugaban. Noela recibía en la línea media, se giraba y metía un balón fantástico entre las centrales para Cuquejo, aunque las centrales reaccionaban con rapidez para frenar el ataque de la coruñesa. En nueve minutos el partido se manifestaba muy movido.

As Celtas presionaban bien arriba. Un saque de banda de “Muñi” dejaba a Cuquejo atacando la diagonal por la izquierda. Antía salvaba el duro chut desviándolo a córner (minuto 17). El Celta seguía advirtiendo hasta que el cántaro se rompió. Balón de portería de Naiara, que cabeceaba Debén para la banda izquierda, en la carrera, Toubes era superior a la defensora y se hacía con el balón para buscar a Neola en el área. La atacante no remató de primera, se acomodó el balón, lo dio atrás para Tati, que soltaba un latigazo raso y colocado. Imparable.

Eran los mejores minutos de las viguesas. En una contra Noela tuvo el segundo, pero su golpeo, en pugna con una rival, se fue fuera (minuto 20). Un minuto antes, la afición local celebraba el empate, de cabeza… los segundos justos hasta que el árbitro señalaba fuera de juego claro. Ahí As Celtas perdió el control. Por ambas bandas, el filial deportivista buscó el empate. Centro chut de Rivas muy peligroso en el 31, Jenni chutaba al larguero (min. 34)… y el gol, con magistral balón picado de Valbuena. El Dépor b había pasado a dominar, pero fallaba su último pase o, como en un excelente corte de “Muñi”, la celeste evitaba el segundo gol rival en el 43.

En el 45, un cabezazo de “Muñi” que entraba era anulado por fuera de juego, pero en el descuento, el agarrón a Cuquejo en el área, con el árbitro muy próximo (ni dudó), significaba la segunda diana visitante, con gol de Nara a lo Panenka.

Todo el trajín del primer periodo se redujo en la segunda mitad, con dos equipos más imprecisos. Noela no llegó por poco en el 49 a un centro de Toubes. Carballeda respondía con un disparo lejano al larguero (53) y Sonsoles Martín, cabeceaba primero y chutaba después (65) en otra clara oportunidad local. La carrilera soltó un zurriagazo 70 y otro en el 79 que obligaron a Naiara a las mejores intervenciones del encuentro.

Pero con la salida de Rivas, al Dépor B se le acabaron las ideas. Sí, el Celta estuvo muy agazapado atrás, achicando balones, casi rezando por una genialidad de Toubes o de Nogueira cuando éstas se convirtieron en islas en ataque. Fue el único pero para el cuarto de hora final, descuento incluido: incapaces de dormir el partido y de querer el balón. En el 90+5, el último susto: Jenni metía un balón franco a Karla, que no lo controlaba ante la decepción de sus aficionados. Final.

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