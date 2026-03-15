Decepcionante, que no es poco

Fiasco. Sin más. El Real Club Celta cae a la tercera plaza del campeonato y provisionalmente –restan siete jornadas– se queda fuera de los play-offs porque, además de los subcampeones, solo va el mejor tercero de los tres grupos, que a día de hoy es el Real Zaragoza (44 puntos frente a los 42 de las de Vicky Vázquez).

La notable noticia de que Iris Acevedo (A Rúa, 2010) cuajó un partido excelente en lugar de Celia Fontecha –sobria, bien al corte, bien en las ayudas… bien en todo– fue lo único óptimo en una mañana que simplemente confirmó lo obvio: si generas poco y además perdonas, no te da para ganar. Y si además sientas a la única jugadora capaz de romper por la banda, entonces el harakiri es la opción decidida.

Sara Debén intenta irse de una rival. / Jose Lores

El equipo vigués necesitaba un triunfo para seguir en puestos de cruces por el título. Los resultados de sus directos rivales el sábado así lo exigía. El once cántabro estaba obligado a vencer para acercarse al podio y, como poco, lo peleó controlando más el cuero, queriéndolo y buscando las bandas.

Cuquejo y su habitual empuje probaban fortuna desde la diagonal izquierda con un chut que no encontró puerta ni rematadora, aunque fue el primer peligro real de las locales. En el 19, Corbacho remataba de cabeza un centro de falta, pero sin problemas para Naiara. Y dos minutos más tarde Cuquejo, desde la diagonal derecha, soltaba un duro disparo raso de derecha que obligaba a Reina a intervenir en dos tiempos.

Y llegaba el gol. Jimena Cabrero intentaba, sin éxito, sorprender desde lejos a Naiara. La guardameta celeste sacaba en largo, María Nogueira pugnaba por el balón tras bote con Esther Calderón y éste las rebasaba en la pugna por tocarlo… dejando a la zaga visitante descolocada. Nara llegaba desde la izquierda para controlar el cuero, salía por el carril central, asistía a Toubes, llegada por la derecha y la ourensana soltaba un zapatazo imparable.

Todo de cara. O no. Porque el Racing no se descompuso. En el minuto 24, Irene Canal metía un centro chut peligroso que no encontraba rematadora… y en el 37 caía el empate. Esta vez por la banda izquierda de su ofensiva, Ruiz sacaba de banda, le devolvía el balón Carbó, y se iba de dos para meter el balón a Cabrero, ésta tiraba una pared para que Sandra calvo centrase de zurda. El balón pegaba un bote ante Naiara, ésta pifiaba y no atajaba y Canal, en el segundo palo, le ganaba la partida a “Muñi” para clavar el 1-1 casi a la escuadra.

La segunda mitad no empezó mal. En la presión de Estela Castro, Sandra Calvo perdía el balón, Nogueira lo recibía y buscaba el hueco para Estela, pero el providencial corte de Corbacho evitaba el remate vigués al borde del área.

Estrellándose contra la frontal

Pero poco a poco As Celtas se estrellaban ante la zaga racinguista. En el 54, Nogueira encaraba el área desde la diagonal izquierda pero su disparo acababa muy alto. Y en el 62, el Racing vivió su mejor oportunidad y la perdonó. Un mal pase de Estela en propio campo lo cortaba Calvo, que buscaba a Carbó, ésta a Cabrero para abrir a Canal por el mismo carril en el que Toubes abrió el marcador. Pero chutó desviado.

Y ahí el partido cambió. Vázquez buscó más revulsivos en el campo (tras el descanso había entrado Debén) y sentó a Toubes. De repente, el equipo desapareció también por su banda. Una conexión Noela-Irene y adiós. No, Toubes no tiene recambio ahora mismo ni aunque su rendimiento pueda bajar.

Pero lo que hace al fútbol más grande es que cualquiera, aun jugando mal, tiene su oportunidad, aunque sea de rebote. Y apareció. Un balón muerto en el círculo central por el que porfiaba María Nogueira llegaba a la central, que soltaba un despeje expeditivo pero mal direccionado, el balón golpeaba en Valentina y quedaba franco casi por el carril central para Irene. Pero la viguesa, tras levantar la cabeza y con la portera vendida en su salida desesperada, golpeó el esférico para mandarlo más de dos metros a la izquierda de la portería. Sí, desviado.

Nerea Cuquejo controla el balón. / Jose Lores

El Celta se difuminó. Su rival creaba pero ya no atinaba en el pase final y en el descuento el equipo que azuzaba para desequilibrar la balanza era el santanderino. Con todo, Tati Cruz golpea mal una falta directa en el 86 y a “Muñi” se le iba alto un gran remate de cabeza a saque de esquina (minuto 88).

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A As Celtas se le escaparon otros dos puntos en A Madroa (tercer empate en casa desde diciembre en cinco partidos como anfitrión), tenía complicado el golaveraje y también lo perdió… y llega al derbi en A Coruña con una preocupante falta de gol. Decepcionante, sí. Lo que no es poco.