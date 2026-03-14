Duelo por la segunda plaza para As Celtas, que reciben al Racing

Partido clave para As Celtas el que le espera el mediodía del domingo en A Madroa (12:00 horas, canal del Celta en Youtube). Las celestes reciben al Racing de Santander, con una diferencia de tres puntos a favor de las viguesas (40 por 37) y conociendo lo que han hecho todos sus directos rivales en el grupo 1 de Segunda Federación.

Porque el Athletic B bilbaíno cumplió en Gijón al imponerse por 1-2 (47 puntos), la Real Sociedad B frenó en seco la reacción del Eibar B (0-2) para que las donostiarras se fueran a dormir en la segunda plaza provisional (42) y porque el Real Burgos se impuso al Villalonga (2-0) para acumular 35 puntos.

Con estos marcadores, las de Vicky Vázquez están obligadas a ganar si no quieren perder la segunda posición, que da derecho a los play-offs. No hay otras cuentas. Y las novedades en la convocatoria local se centran en la zaga. Sin la central Elena Pérez por tercera convocatoria consecutiva, también se ha caído Celia Fontecha. La entrenadora celeste ha llamado a una jugadora cadete, Iris Acevedo, que ya ha disputado dieciséis de las dieciocho jornadas con As Celtas Sporting anotando un gol.

En la media y el ataque, ninguna novedad en las locales para un partido que, además, ofrece también la posibilidad de igualar el golaveraje con el equipo cántabro. En la ida, disputada en los Campos de Sport de Astillero, las montañesas se impusieron por 3-0 en la quinta jornada de la primera vuelta, lo que supuso la pérdida de la imbatibilidad de las célticas. Además, ha sido ese el resultado más abultado en contra de las cuatro derrotas sufridas esta campaña, todas como visitante.

«Es un escenario muy bonito para jugar y para demostrar que seguimos aquí, que no nos hemos ido y que vamos a pelear hasta el final», manifestó Mario Ortiz, entrenador cántabro, a los medios del Racing, en referencia a la visita a las instalaciones de A Madroa. n

CAMPO: A Madroa

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HORA: 12:00 (Celta Media)