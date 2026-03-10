As Celtas Sporting gana al Victoria y ya acaricia el título

As Celtas Sporting se impuso en A Coruña al Victoria CF, el segundo clasificado del grupo 1 de Tercera Federación (1-2) y en dos semanas, porque en ésta hay nuevo parón, puede proclamarse campeón de Liga contra el Tomiño en A Madroa.

Las de David Ferreiro se han distanciado en diez puntos del conjunto herculino con solo cuatro fechas por disputarse. El campeón del grupo jugará la eliminatoria de ascenso. “Luchi” Fernández, remachando sola en la línea de gol, firmó su séptimo tanto de la temporada para adelantar a las celestes (minuto 37). Las locales empataron de cabeza a un minuto del descanso. Pero en la segunda mitad un excelente chut de Lía Lorenzo dio la ventaja definitiva a las celestes… gracias también a la fantástica parada de Iria Ferreiro, a disparo raso y duro de María Calvo.

La clarividencia de Carla Pérez

El triunfo céltico no fue aprovechado por el Lóstrego para colocarse en la segundo plaza. Las de Roberto Vázquez se encontraron en O Alivio con la clarividencia de Carla Pérez en los minutos 5 y 62. Primero, al soltar un potente disparo lejano tras recuperación de balón; después, al picar el cuero sobre la mala salida de la portera Lucía Villar cuando dos jugadoras del Lóstrego peleaban por tapar a la delantera. El Tomiño de “Cobi” Vázquez lleva dos triunfos en fila, y sin encajar, después de varias jornadas negativas que los apartaron de una mejor clasificación.

Con el triunfo del Friol (2-0 al Orzán), la pelea por el subcampeonato es lo único emocionante en esta recta final. Victoria CF es segundo (36), seguido por Lóstrego (35) y Friol (35), con Victoria FC (34) y Bergantiños (33) al acecho. Muchos aspirantes…

Por su parte, el Domaio FC y el Sárdoma CF perdieron. Las morracenses, 4-0 en Santa Isabel; las viguesas, 1-0 en As Eiroas. La fragilidad defensiva del Domaio lo sentenció a la media hora de juego con un gol de Laura Codeso, “Cody”. Laura Izard, ex del Sárdoma, marcó para el Bergantiños el único gol que recibieron las viguesas. La próxima jornada, Sárdoma-Friol en As Relfas, puede certificar el descenso matemático vigués a la 1ª División gallega.