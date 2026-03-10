Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Fútbol-Segunda RFEF Femenina

As Celtas Sporting gana al Victoria y ya acaricia el título

El Lóstrego falló en su asalto a la segunda plaza en O Alivio

El Sárdoma, cerca del descenso matemático

Un partido entre Lóstrego y Sárdoma.

Un partido entre Lóstrego y Sárdoma. / Pablo Hernández Gamarra

Alberto Ovenza

Vigo

As Celtas Sporting se impuso en A Coruña al Victoria CF, el segundo clasificado del grupo 1 de Tercera Federación (1-2) y en dos semanas, porque en ésta hay nuevo parón, puede proclamarse campeón de Liga contra el Tomiño en A Madroa.

Las de David Ferreiro se han distanciado en diez puntos del conjunto herculino con solo cuatro fechas por disputarse. El campeón del grupo jugará la eliminatoria de ascenso. “Luchi” Fernández, remachando sola en la línea de gol, firmó su séptimo tanto de la temporada para adelantar a las celestes (minuto 37). Las locales empataron de cabeza a un minuto del descanso. Pero en la segunda mitad un excelente chut de Lía Lorenzo dio la ventaja definitiva a las celestes… gracias también a la fantástica parada de Iria Ferreiro, a disparo raso y duro de María Calvo.

La clarividencia de Carla Pérez

El triunfo céltico no fue aprovechado por el Lóstrego para colocarse en la segundo plaza. Las de Roberto Vázquez se encontraron en O Alivio con la clarividencia de Carla Pérez en los minutos 5 y 62. Primero, al soltar un potente disparo lejano tras recuperación de balón; después, al picar el cuero sobre la mala salida de la portera Lucía Villar cuando dos jugadoras del Lóstrego peleaban por tapar a la delantera. El Tomiño de “Cobi” Vázquez lleva dos triunfos en fila, y sin encajar, después de varias jornadas negativas que los apartaron de una mejor clasificación.

Con el triunfo del Friol (2-0 al Orzán), la pelea por el subcampeonato es lo único emocionante en esta recta final. Victoria CF es segundo (36), seguido por Lóstrego (35) y Friol (35), con Victoria FC (34) y Bergantiños (33) al acecho. Muchos aspirantes…

Noticias relacionadas

Por su parte, el Domaio FC y el Sárdoma CF perdieron. Las morracenses, 4-0 en Santa Isabel; las viguesas, 1-0 en As Eiroas. La fragilidad defensiva del Domaio lo sentenció a la media hora de juego con un gol de Laura Codeso, “Cody”. Laura Izard, ex del Sárdoma, marcó para el Bergantiños el único gol que recibieron las viguesas. La próxima jornada, Sárdoma-Friol en As Relfas, puede certificar el descenso matemático vigués a la 1ª División gallega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  2. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  3. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  4. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  5. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
  6. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  7. El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
  8. Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña

Las exmonjas de Belorado: "¡Hoy es el cumpleaños de Sor Sion y el Señor le regala un desahucio!"

As Celtas Sporting gana al Victoria y ya acaricia el título

As Celtas Sporting gana al Victoria y ya acaricia el título

Lunas de miel y viajes a Asia desde Vigo en «stand by» por los cierres aéreos

Lunas de miel y viajes a Asia desde Vigo en «stand by» por los cierres aéreos

Una juventud emprendedora de premio

Una juventud emprendedora de premio

Los prejubilados reclaman sus derechos: poner fin a los «coeficientes reductores perpetuos» en las pensiones

Los prejubilados reclaman sus derechos: poner fin a los «coeficientes reductores perpetuos» en las pensiones

Raúl del Pozo, el último pistolero

Raúl del Pozo, el último pistolero

¿Podrá tu PC mover Crimson Desert? Reunimos requisitos y objetivos de rendimiento en ordenador y consolas

¿Podrá tu PC mover Crimson Desert? Reunimos requisitos y objetivos de rendimiento en ordenador y consolas

Penúltima llamada para la afición del Celta en Lyon: el Olympique tiene aún 11.000 entradas a la venta para el partido de vuelta

Penúltima llamada para la afición del Celta en Lyon: el Olympique tiene aún 11.000 entradas a la venta para el partido de vuelta
Tracking Pixel Contents